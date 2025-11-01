Lorena, taxista con 15 años de experiencia: "Por un servicio de 7,5 euros, me han dado de propina 25 €, estoy alucinando"

Las claves nuevo Generado con IA Lorena, taxista con más de 12 años de experiencia, recibió una propina de 25 euros en un servicio de 7,5 euros, una experiencia inusual en el sector. El número de licencias de taxi activas en España supera las 65.000, pero las ganancias apenas llegan a 1.500 euros netos mensuales debido al aumento de costos. El sector del taxi enfrenta una intensa competencia de los VTC como Uber y Cabify, afectando la proporción de clientes y generando una guerra de precios. Solo el 2,1% de los taxistas en España son mujeres, en un sector masculinizado con largas jornadas y riesgos de seguridad.

Ser taxista en España ya no es lo que era. Aquella imagen del conductor que recibía buenas propinas se ha ido diluyendo en un escenario de competencia feroz, costes al alza y hábitos de consumo distintos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, tan solo en 2024 había algo más de 65.000 licencias de taxi activas en España, muchas de ellas concentradas en las grandes ciudades.

Sin embargo, las ganancias apenas superan los 1.500 euros netos mensuales, mientras los gastos en combustible y mantenimiento se han disparado más de un 30% desde 2020, según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

"Antes te daban propina, ahora no"

A pesar de los grandes avances, ser taxista es una de las profesiones más masculinizadas del país: solo el 2,1% de las personas con licencia son mujeres.

Las razones se repiten... largas jornadas, trabajo nocturno y riesgo de seguridad son algunos de los más comunes en un sector que continúa siendo, en muchos casos, un territorio donde se siguen viendo a más hombres que mujeres.

Lorena es una de las pocas trabajadoras que desafían las estadísticas. Con más de 12 años al volante, su historia se ha hecho viral en TikTok tras una anécdota que ha generado conmoción.

En su primer servicio del día, por una carrera de 7,45 euros, recibió una propina de 25 euros por el simple hecho de "porque te lo mereces".

"Es muy raro que te den. Antes sí que te daban propina, pero ahora ya no", confesó la mujer, explicando que esa acción quedó olvidada tras la llegada del pago con tarjeta.

Sin embargo, aún existen personas que las siguen dando. Tal y como explica Lorena, "los de los barcos" o aquellos viajeros que recoge en el aeropuerto, son los más comunes.

Taxistas al poder

El sector de los taxis vive actualmente su ocaso. Es una profesión que ha sufrido intensos altibajos desde hace varios años, en especial desde la entrada en juego de los VTC como Uber o Cabify.

La competencia se ha intensificado tanto que en ciudades como Madrid, la proporción ya alcanza un VTC por cada 2,8 taxis, lo que ha alterado el reparto de clientes y ha generado una fuerte guerra de precios.

Sin embargo, el gremio sigue resistiendo y continúa siendo la preferencia de desplazamiento para muchos visitantes y ciudadanos de toda España.