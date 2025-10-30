Un joven escocés en España, sobre el alquiler: “Es ridículo que para un piso de 1.000€ al mes pidan ingresos de 4.000€”

Las claves nuevo Generado con IA Lucas, un joven escocés en España, denuncia el elevado coste y los estrictos requisitos del alquiler en Madrid. Se requieren ingresos de hasta cuatro veces el alquiler mensual de 1.000 euros, lo que representa un desafío para los inquilinos. Los propietarios imponen requisitos exigentes para evitar la inquiokupación, un problema que puede demorar hasta 18 meses en resolverse judicialmente.

El problema de la vivienda en España no es un tópico desconocido. Sin embargo, para los jóvenes se ha convertido en una auténtica odisea al encontrarse con precios desorbitados y requisitos muy difíciles de cumplir.

Con esto, la búsqueda de vivienda se convierte en algo imposible, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, donde ya determinó la Comisión Europea que los españoles deben destinar el 74% de su salario mensual al alquiler.

De esta manera, Lucas, un joven escocés de 25 años que lleva 2 años en España, compartió en sus redes sociales su sorpresa al vivir esta experiencia de intentar conseguir un inmueble en Madrid, destacando que los precios "no son la peor parte".

"Es deshumanizador"

El joven escocés comenzó diciendo, como introducción, que "todo el mundo sabe que el alquiler en Madrid es desorbitado, pero esa no es la peor parte".

La 'peor parte', comentó, es que "después de que te has preparado mentalmente para pagar una cantidad obscena de dinero, te piden todos los posibles documentos que has tenido desde que naciste, hasta el certificado de nacimiento de tu gato".

"Algunos tienen requisitos ridículos como ganar tres o cuatro veces la renta, después de pagar impuestos", explicó, "entonces, si pagaras un alquiler de 1.000 euros, te piden 3.000 o 4.000 euros de ingresos netos".

Cabe acotar en este punto que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España consiste en 1.134 euros brutos al mes. Mientras que, el sueldo medio bruto se sitúa en torno a los 2.290 euros mensuales.

Con el mismo asombro, siguió enumerando los requisitos con los que se había encontrado en su búsqueda: "Tienes que darles tres nóminas y tres meses de movimientos bancarios, además tienes que mostrarles todas tus cuentas bancarias para demostrar que tienes dinero suficiente para vivir".

Atónito, el joven escocés reclamó que "no hay un punto final para estas demandas". Al escuchar este tipo de requisitos, lo primero que se piensa es que aplica al alquiler de pisos enteros. Lucas aclaró que no es así, sino que "aplica a alquilar una habitación o un piso".

"Es casi que un proceso deshumanizador y de verdad muy desagradable", confesó el joven. La realidad es que muchos de estos requisitos son la respuesta a uno de los grandes miedos de los propietarios: la inquiokupación.

La realidad es que otro de los factores que agrava el problema de la vivienda es que muchos propietarios tienen miedo a alquilar sus pisos principalmente porque si se encuentran con un inquilino que se declara vulnerable, después es muy complicado sacarlos de la vivienda.

Los 'inquiokupas' son aquellos inquilinos que llegan a la vivienda legalmente y tras unos meses dejan de pagar el alquiler por declararse población vulnerable. Esto supone para los propietarios una deuda importante, ya que deben seguir manteniendo la vivienda.

De promedio, el plazo medio para recuperar una vivienda en la que reside un inquiokupa, puede oscilar entre los 6 y 12 meses, si el proceso judicial se alarga, hasta 18 meses.

Por esto, para evitar esta desagradable situación, muchos propietarios, sobre todo en ciudades como Madrid con alquileres muy elevados, imponen este tipo de requisitos para asegurarse de que el inquilino podrá pagar cada mes por la vivienda.