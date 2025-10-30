Un empresario español de 23 años: "Tengo 8 tiendas, facturo más de 2 millones de euros y me considero superior al resto"

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Ángel, empresario español de 23 años, gestiona ocho tiendas y factura más de dos millones de euros al año, destacándose en una generación marcada por la precariedad. Comenzó su primera empresa a los 18 años y sostiene que el esfuerzo es clave para avanzar, rechazando el conformismo entre los jóvenes. Critica la dependencia financiera de los padres y enfatiza la importancia de conseguir un trabajo estable para cubrir gastos personales. Aconseja a los jóvenes a ser prudentes con sus gastos, distinguiendo entre lo necesario y los vicios.

A sus 23 años, Miguel Ángel representa la excepción en una generación marcada por la precariedad.

Mientras la mayoría de jóvenes en España encadenan contratos temporales y sueldos que apenas superan los 1.100 euros al mes, él ha logrado levantar ocho empresas desde cero.

"Siempre he sido un poco inquieto y con 18 años empecé mi primera empresa", contó en una entrevista en Aragón Radio. Hoy, factura millones y hace apenas unos meses fundó su última compañía.

"No dependas de tus padres"

Su jornada arranca al amanecer y termina de noche. "Vivo enamorado de mi vida y del frenetismo de llegar al lunes y despertarme con mil mensajes y cosas por hacer", reconoce.

Entre reuniones, llamadas y gestiones, confiesa que "no para quieto, no puede". Su filosofía es igual de crítica: "Tus padres no tienen que financiar tus borracheras", sentencia ante los micrófonos.

Cree que a partir de los 18 años uno debe "buscar un trabajo estable para cubrir tus gastos y no depender de tus padres".

Un mensaje que contrasta con la realidad de miles de jóvenes en España. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 65,9% de los menores de 30 años todavía vive con su familia por falta de ingresos suficientes o precios de alquiler inasumibles.

Y es que, para muchos, independizarse o emprender siguen siendo muchos sueños lejanos. "Tus padres no tienen por qué financiar tus juergas, el botellón o las salidas que te pegas", insiste él, asegurando haber pasado por esa fase, pero con la determinación de quien pudo cambiar su futuro.

"Me considero superior a la media"

El suyo es un discurso atípico entre los jóvenes españoles. Mientras, uno de cada tres menores de 30 años encadena contratos temporales y el salario medio para menores de 25 años ronda los 1.200 euros mensuales, según el INE y el Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel asegura facturar más de dos millones al año.

A este escenario se suma uno más crítico. En España, vivir solo sigue siendo un lujo: el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud señala que solo el 17% de los jóvenes logra emanciparse antes de los 30.

Miguel Ángel sostiene que al terminar la carrera "tendrías que conseguir un trabajo a jornada completa". Él lo hizo, y con su ritmo de vida y resultados, no duda al compararse con el resto: "Me considero superior a la media".

Rechaza el conformismo y no esconde su opinión sobre los hábitos de ocio de miles de jóvenes. "Mi única aspiración no es ver TikToks, echarme una siesta o verme una peli por las noches, ahí ya uno se desmarca", afirma.

Para él, el esfuerzo es la barrera que separa a quienes avanzan de quienes se resignan. "Es muy triste estar chupando de tus padres para pagarte tus borracheras, que espabile", explica.

Miguel Ángel también lanza su propio consejo financiero. "Hay que saber gastar bien. Hoy, los jóvenes despilfarran dinero y en nada te gastas 70 euros. Hay que saber muy bien qué es necesario y qué es un vicio", sentencia finalmente el empresario.