La solución de un trabajador al precio de la vivienda: "Compré una pollería por 100.000 euros y la reformé por 30.000"

Las claves nuevo Generado con IA Jacinto Nieto compró una antigua pollería por 100.000 euros y la transformó en su hogar, invirtiendo 30.000 euros adicionales en reformas. La vivienda, con 59 metros construidos, representa una alternativa creativa ante el elevado costo de las viviendas tradicionales en la zona. La historia de Jacinto Nieto es un ejemplo de cómo, con ingenio y esfuerzo, se pueden encontrar soluciones innovadoras para tener un hogar propio.

Ante el creciente precio de la vivienda, algunos españoles buscan alternativas ingeniosas para poder tener un techo propio.

Jacinto Nieto es uno de ellos. Cansado de no encontrar una opción asequible, decidió transformar una antigua pollería en su hogar.

"Llevaba ya un par de años buscando algún local por allí, por la zona donde vivía y trabajaba, hasta que apareció", contó Jacinto en el programa Y ahora Sonsoles.

Una alternativa única

Durante ese tiempo, visitó varios inmuebles sin éxito. "Yo estuve buscando como dos o tres años", explicó, hasta que encontró el lugar perfecto, un pequeño local que conocía bien: "De hecho, estuve comprando comida cuando estaba funcionando".

El espacio, de 59 metros construidos y 54 útiles, había sido un asador durante años. Cuando quedó disponible, Jacinto vio una oportunidad que otros no habían considerado.

"Nunca me hice a la idea de que en el mostrador tendría la cama, ni de lo que iba a suponer más adelante. Ha sido una aventura completamente", reconoció.

La operación económica, comparada con los precios de la vivienda en su zona, fue relativamente asequible. "Me costó 100.000 euros", señaló sobre el coste de compra.

Sin embargo, el local necesitaba una reforma integral para poder convertirse en una vivienda habitable. "La reforma, con todo el proyecto, fueron algo más de 30.000 euros", detalló. En total, la inversión rondó los 130.000 euros.

Jacinto tenía claro su propósito desde el principio: convertir un local comercial en un hogar funcional y acogedor. "Era la idea que tenía porque, dada la diferencia de precios y el trabajo que tenía, no me podía permitir comprarme un piso", admitió con sinceridad.

Su historia refleja la creatividad y el esfuerzo de muchos trabajadores que, ante las dificultades del mercado inmobiliario, buscan soluciones distintas para poder independizarse o mejorar sus condiciones de vida.

En su caso, lo que comenzó como una antigua pollería se ha convertido en un pequeño refugio hecho a medida, demostrando que con ingenio y determinación es posible encontrar alternativas fuera de lo convencional.