David (33), profesor español en Vietnam: "Aquí puedes vivir en un apartamento por 400€ o en un estudio por 120€"

En España hay muchos trabajadores que, incluso teniendo un empleo, no pueden emanciparse por los desorbitados precios de la vivienda y por la subida generalizada de la cesta de la compra.

La consecuencia directa es que muchos jóvenes optan por emigrar con el objetivo de conseguir una remuneración mayor, aumentar su capacidad de ahorro, sentirse valorados y salir de la zona de confort. Uno de ellos es David Jiménez, un profesor español que trabaja en Hanói (Vietnam) como maestro de inglés de niños de Infantil desde hace seis años.

Explica a EL ESPAÑOL que en Málaga, su tierra natal, era imposible independizarse de su familia. En cambio, en el país asiático la situación de la vivienda es mucho más favorable. "Aquí puedes vivir en un apartamento con dos habitaciones por 400€ o en un estudio por 120€".

Ahorra mucho más que en España

Además, los precios de la comida, ya sea en un supermercado o en un restaurante, son mucho más asequibles que en España, cuenta a este diario. "Si quieres comer en un restaurante de comida extranjera, un plato te cuesta entre cinco y diez euros, pero si quieres comerte un plato vietnamita te sale por sólo un euro", afirma el joven de 33 años.

David, que antes de dar el salto a Asia tuvo una buena experiencia laboral en Estados Unidos, relata que está satisfecho con su remuneración. "Es un salario que en España no tendría, un poco más de 2.000 euros; con una buena calidad de vida trabajando 32 horas de lunes a viernes".

Por lo tanto, confirma que su capacidad de ahorro es mayor. "En Vietnam se puede vivir bien con mucho menos de 1.000 euros al mes". De este modo, aunque es duro vivir lejos de su familia, amigos y perderse planes y momentos clave de su entorno como bodas, se siente feliz y suele compartir en Instagram sus aventuras en el sudeste asiático.

Nuestro entrevistado, que estudió la carrera en Valladolid, recuerda que aterrizó en Vietnam antes de la pandemia del coronavirus y que, aunque no tenía trabajo, sabía cómo conseguirlo. Una amiga le comentó que en Vietnam "si eres profesor y tienes un buen nivel de inglés hay mucho trabajo y está bien pagado".

Entonces, en tan sólo dos semanas, encontró trabajo y ahora está en un buen momento: "Me gusta mi estilo de vida, porque puedo ahorrar mucho dinero, puedo viajar y me siento feliz".

A la pregunta clásica de si pretende volver a España, David lo descarta: no quiere regresar ya que le gusta su estilo de vida en la otra punta del planeta y porque a nivel económico es una opción mejor para él. En cambio, sí se plantea mudarse a otro país, pero desconoce cuándo se producirá su nuevo salto de país o de continente.