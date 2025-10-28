Gerard, que se jubiló a los 23: "Después de los 6 meses me di un choque de realidad, fue la peor experiencia de mi vida"

Las claves nuevo Generado con IA A los 23 años, Gerard se jubiló tras crear un exitoso negocio online con su madre, creyendo haber alcanzado la libertad absoluta. Seis meses después de jubilarse, Gerard experimentó un vacío existencial, sintiéndose sin propósito y cuestionando el sentido de su vida. Gerard decidió transformar su negocio y ahora genera más de 200.000 euros al mes, formando a otros emprendedores y buscando un nuevo propósito. La historia de Gerard refleja las advertencias sobre los efectos psicológicos de la vida sin trabajo, como el aburrimiento y la falta de estructura.

A los 23 años, Gerard decidió lo que muchos jóvenes españoles solo sueñan: jubilarse antes de los 25.

Lo había conseguido gracias a una tienda online que montó con su madre y que empezó a generar ingresos estables.

Sin jefe, sin horarios y con dinero suficiente para vivir, se marchó a Bali convencido de que había alcanzado la libertad absoluta. Pero la realidad fue otra.

"Me sentía vacío y sin propósito"

"Me jubilé a mis 23 años y fue una de las peores experiencias de mi vida", reconoce a través de su cuenta de TikTok.

Lo cuenta con cierta madurez tras haber pasado por una experiencia que le cambió la forma de entender el trabajo.

"Después de los seis meses me di un choque de realidad. Había logrado ese sueño que todo el mundo deseaba y me sentía vacío. Me sentía sin propósito, sin ganas de hacer nada", confiesa.

Su historia coincide con un momento en el que, según datos del INE, más del 60% de los jóvenes españoles no logra independizarse antes de los 30 años, y donde el salario medio entre 20 y 24 años apenas ronda los 1.250 euros.

El sueño de 'vivir sin trabajar', se propaga en redes sociales, pero cada vez más expertos advierten de sus posibles efectos psicológicos: el aburrimiento, la falta de estructura y el cuestionamiento del sentido de la vida.

"Como en casa siempre habíamos estado atados al dinero, yo quería lo contrario. Y mi sueño era jubilarme y no hacer nada", puntualiza el joven.

Y es que, Gerard explica que, tras ese medio año de desconexión total en Asia, entendió que el descanso sin propósito no llena.

"A mis 22 monté la tienda online con mi madre y, después de que esa tienda rodara sola y mi madre la pudiera llevar, me fui a Bali con un objetivo: trabajar menos de una hora al día y disfrutar de ese negocio pasivo", confiesa.

Su paso por Bali terminó con un viaje a Dubai que le despertó una nueva ambición: "La gente estaba llena de sueños y yo iba muy perdido, por lo que decidí volver a tope con mis tiendas".

Desde entonces, ha transformado su modelo de negocio, ha creado formación para otros emprendedores y asegura que sus tiendas generan más de 200.000 euros al mes.

Jubilarse se ha convertido en un objetivo cada vez más lejano. La edad media real de retiro roza ya los 65 años y medio, y el sistema de pensiones encara una de sus mayores tensiones: más jubilados, menos cotizantes y una generación joven atrapada en la precariedad.

Mientras la mayoría de los españoles teme no llegar con ahorros suficientes a la jubilación, Gerard vivió la versión opuesta... retirarse demasiado pronto y descubrir que la libertad sin propósito también tiene un precio.