Concepción, notaria, sobre el problema del alquiler en España: “Aquí los contratos no van al notario, en Marruecos sí”

España vive un serio problema relacionado con la vivienda. La oferta es cada vez más escasa por diferentes razones como el miedo a la okupación de los propietarios, el auge de los pisos turísticos o el gran costo de edificar nuevas viviendas.

Esto provoca que acceder a una vivienda digna se antoje complicado. De hecho, el mercado del alquiler se ha visto especialmente afectado, con una falta de seguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos, lo que dificulta aún más el cumplimiento del derecho.

Así, la notaria Concepción Barrio estuvo en la COPE para señalar cómo en España no se formalizan los contratos de alquiler en escritura, a diferencia de otros países y por qué esto es perjudicial.

Alquileres en España

El mercado del alquiler en España atraviesa una situación compleja marcada por la falta de oferta, el aumento de precios y la inseguridad jurídica.

En los últimos años, los alquileres han subido de forma considerable, especialmente en las grandes ciudades, lo que ha dificultado el acceso a la vivienda para miles de personas, en particular jóvenes y familias con rentas medias o bajas.

A esta tensión se suma un marco legal que muchos expertos consideran insuficiente para proteger tanto a propietarios como a inquilinos.

Uno de los aspectos menos conocidos, pero fundamentales, es que en España no existe la costumbre de formalizar los contratos de alquiler en escritura pública ante notario.

Eso es lo que señalaba la notaria Concepción Barrio durante su intervención en la COPE.

"Es muy habitual que vengan a visitarnos notariados de otros países, que vengan al Consejo General del Notariado", aseguraba.

"Hace poco vino la presidenta de Rabat, estábamos hablando de todos estos temas y se quedaron sorprendidos de que el contrato de alquiler en España no se formalice en escritura pública, porque en Marruecos es práctica habitual".

Esta ausencia de formalización impide dotar de plena validez y transparencia jurídica a los contratos.

"Aparte de no tener información, y es uno de los problemas que existe en alquiler, no hay seguridad jurídica", apuntaba la notaria.

Barrio señalaba la importancia y gran papel que juega un notario a la hora de cerrar un contrato de alquiler.

"El hecho de que interviniera el notario en un contrato es muy sencillo, incluso se puede otorgar por videoconferencia. Esto garantizaría, otorgaría seguridad jurídica e información, tanto al propietario como al inquilino", afirmaba la notaria.

"Porque estamos hablando de la propiedad de una persona y la vivienda de otra. Me da igual que sean en propiedad o en alquiler. La vivienda es el hogar de una persona".

Lo cierto es que tal y como señala Concepción, contar con un notario en el proceso garantiza mayor seguridad a ambas partes, ya que asegura la autenticidad del contrato, su correcta redacción y su inscripción en el registro correspondiente.

Además, la intervención notarial permitiría resolver de forma más ágil posibles conflictos y ofrecer información clara sobre los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos.

Sin embargo, la falta de cultura jurídica en torno a este trámite mantiene al alquiler como uno de los ámbitos más desprotegidos del mercado inmobiliario español.