Victoria Vélez, experta en horóscopo, aconseja a los Tauro para este 27 de octubre de 2025: "Necesitas libertad y descanso"

Hay muchos temas que nos ocupan el día a día y no nos dejan pensar con claridad. Los más importantes son la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede ayudar a resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

La actriz española, Alba Flores, cumple 39 años este lunes 27 de octubre. Por lo tanto, es Escorpio.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Los proyectos serán benéficos especialmente en la alegría y conversaciones que mantengas con tu pareja".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "tendrás un día muy marchoso y optimista lo que te ayudará en tus acuerdos y conversaciones".

Para los Tauro será un día en el que "necesitas también momento de libertad y de descanso, así que organízate".

La numeróloga pitagórica asegura a los Géminis que tendrán "sensualidad y pasión" en el amor.

En los Cáncer, será un día "ideal para mostrar tu cariño y romanticismo con mayor fuerza e intensidad". Mientras que la experta asegura que los Leo deben hacer "caso de tu sensibilidad en la percepción que sientas en cada momento".

Mientras que para los Virgo "es un momento afortunado para preparar las reuniones y pactos con las personas que se implicarán en vuestros proyectos".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Los proyectos novedosos serán muy importantes y destacarás en todo ello".

Mientras que los Escorpio deben "prestar atención a posibles desacuerdos intensos con alguna persona cercana". Para los Acuario, "es el momento de ocuparte de los asuntos y proyectos personales con bastante serenidad y calma".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "Es aconsejable mantener la dulzura y la contención con la pareja".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "en estos momentos es importante llegar a acuerdos con los familiares y allegados".