Javier Sanz, autónomo desde los 18 años: "La presión fiscal es cada vez más asfixiante, pago el 50% de lo que genero al Estado"

Imagen de Javier Sanz y una imagen generada por IA de un hombre contando dinero. Gemini

Las claves nuevo Generado con IA Javier Sanz, empresario desde los 18 años, critica la elevada presión fiscal en España, asegurando que paga más del 50% de sus ingresos al Estado. En España, los autónomos enfrentan una de las cargas fiscales más altas de Europa, lo que afecta su capacidad de contratar y crecer. El Gobierno propuso aumentar las cuotas de los autónomos, pero tras críticas, decidió limitar el incremento al 2,5%, beneficiando a los pequeños empresarios. Sanz defiende la importancia de los autónomos en la economía, destacando que una menor presión fiscal ayudaría a generar más empleo.

España lleva las últimas semanas sumida en un debate constante en relación a la presión fiscal y las cotizaciones, especialmente en relación a la propuesta del Gobierno para subir las cuotas de los autónomos.

Si bien no tardaron en rectificar con su propuesta en busca del beneficio de los pequeños autónomos, la polémica ya está abierta y no han tardado en salir críticos al sistema español.

Uno de ellos fue Javier Sanz, un empresario que estuvo en LaSexta Xplica y no dudó en criticar severamente el efecto que tiene la presión fiscal en su funcionamiento y capacidad de contratación.

La presión fiscal en España

En España, los trabajadores autónomos se enfrentan a una de las cargas fiscales más elevadas de Europa en relación con sus ingresos.

A la obligación de abonar el IRPF y el IVA, se suma la cuota mensual a la Seguridad Social, que varía en función de los ingresos y puede superar los 300 euros.

Este sistema, aunque busca garantizar la sostenibilidad del Estado de bienestar, se percibe a menudo como un obstáculo para quienes emprenden o trabajan por cuenta propia, especialmente en los primeros años de actividad.

Así, hace unas semanas el Gobierno anunciaba que proponía subir las cuotas mensuales de los autónomos desde los 17,37 euros hasta los 206,24 euros en función de los rendimientos.

Dicha propuesta sentó como un jarro de agua fría para los autónomos, ya que se veían asfixiados por el sistema e incluso algunos se planteaban dejar de trabajar por cuenta propia para trabajar por cuenta ajena.

No obstante, ante la ola de críticas, el Gobierno decidía cambiar su propuesta rebajando los incrementos previstos hasta una subida máxima del 2,5%, una cifra muy inferior a los 34% propuestos originalmente.

Además, los tres primeros tramos de rendimientos o ingresos netos quedaban congelados, beneficiando a los pequeños autónomos.

Este tema ha abierto un debate constante sobre la presión fiscal, los impuestos y la riqueza en España que se mencionó en LaSexta Xplica y el empresario Javier Sanz fue muy crítico al respecto.

"Soy autónomo desde los 18 años, tengo 41 años y lo que sí noto es cada vez hay más presión fiscal", aseguró Sanz. "Esto lo que hace es que cada vez sea un entorno asfixiante para el que quiere generar empleo".

El autónomo señaló cómo los impuestos y cotizaciones afectan a la contratación: "Al final dices que los salarios están estancados, evidentemente. Las empresas cada vez tienen que afrontar mayor presión fiscal y la productividad está completamente estancada, solo ha crecido un 0,3% por hora trabajada del PIB desde los años 90".

"En ese entorno es normal que las empresas tengan los salarios más o menos congelados y sobre todo, si tuviéramos menor presión fiscal se generaría más empleo", indicaba el empresario.

Sanz salió en defensa de la importancia de los autónomos en España y cómo con la presión fiscal en el país se ven terriblemente afectados.

"Al final si nos encontramos que los autónomos caen, y hay gente que se alegra de ello, es un error porque los autónomos son gente que trabaja para sí misma y quiere escalar esos negocios para después contratar más gente y generar riqueza", aseguraba el emprendedor.

"Hay que cuidar primero la base, cuidar a los autónomos, a los que empezamos".

Incluso se reflejó en sus inicios como autónomo con poco capital y cómo fue escalando con eso. "Empecé con muy poquito dinero, he ido creciendo poco a poco y ahora tengo un equipo importante, doy trabajo a 30 personas", afirmaba el empresario.

"Pero claro si a mi me están asfixiando, estoy pagando más del 50% de lo que genero al Estado para que encima lo malgasten...ahí tenemos un verdadero problema", confesaba Sanz, siendo especialmente crítico con el Gobierno.