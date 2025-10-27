Esmeralda Gómez, empresaria: “Las pensiones se vinculan al IPC porque el 25% de los votantes son jubilados”

Las claves nuevo Generado con IA Las pensiones en España están vinculadas al IPC porque el 25% de los votantes son jubilados, según la empresaria Esmeralda Gómez. El sistema de pensiones en España absorbe aproximadamente el 40% de los Presupuestos Generales del Estado. La tasa de sustitución de las pensiones en España es del 80%, la más alta de Europa, superando la media de la UE que es del 58%. Esmeralda Gómez propone una reforma estructural del sistema de pensiones que podría tardar unos diez años en implementarse.

Hay una fecha clave en el calendario que miran con lupa los jubilados. Y esa no es otra que cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica el IPC de noviembre. ¿Por qué? Porque gracias a ese dato sabrán cuánto subirán su pensión.

Conviene recordar que la revalorización de las pensiones contributivas, así como las del Régimen de Clases Pasivas, están ligadas al IPC medio de diciembre a noviembre. Es decir, que este año se tendrá en cuenta el IPC desde diciembre de 2024 a noviembre de 2025.

“Las pensiones se vinculan al IPC porque el 25% de los votantes son jubilados”, afirma la empresaria Esmeralda Gómez en una entrevista en el podcast ‘La orden del dinero’.

Fecha del IPC en 2025

No será una, sino dos, las fechas clave para que los jubilados sepan cuánto aumentará su pensión. La primera, el próximo 28 de noviembre. Ese día se conocerá el dato adelantado del IPC de noviembre. La segunda, el 12 de diciembre, cuando ya será el dato definitivo.

Esta vinculación al IPC Esmeralda Gómez la califica de “vergonzosa”. Y añade que se utiliza “sólo para ganar y mantener votos”. De hecho, una cuarta parte de los votantes son jubilados.

Otro dato relevante que pone sobre la mesa la empresaria es el relativo al impacto presupuestario que tiene este gasto. “El sistema de pensiones se lleva aproximadamente el 40% de los Presupuestos Generales del Estado”, apunta.

Al que añade otro también significativo: la llamada tasa de sustitución. El Instituto Santa Lucía la define así: “Es el porcentaje que representa la pensión pública sobre el último salario que percibía una persona antes de jubilarse, indicando así la capacidad de mantener poder adquisitivo tras la jubilación.

En la actualidad, dicha tasa está alrededor del 80%. Es decir, si la pensión es de 800 euros, y el último sueldo fue de 1.000 euros, dicha tasa de sustitución sería para esa persona del 80%. En la media de la UE, dicha tasa está en el 58%.

“Es el porcentaje más alto de toda Europa. Esto significa que las personas que cobran ahora la pensión reciben mucho más de lo que aportaron durante su vida contributiva”, matiza.

De cara al futuro, y como también explica en su libro ‘¿Quieres cobrar tu pensión?’, la solución pasaría por una reforma estructural “que tardaría unos diez años en implementarse”.