Carla vive en Tarragona, pero estudia en Barcelona: “Hago 4 horas en tren diarias, no puedo pagar 600€ por compartir piso”

La crisis de la vivienda ha llevado a los españoles a sobrellevar situaciones que rozan lo insólito para hacer frente a un alquiler. Las soluciones van desde pisos de 20 metros cuadrados, compartir vivienda con 7 personas o vivir a 2 horas en tren de la ciudad donde se trabaja o estudia.

Esta última opción son las llamadas 'ciudades dormitorio' que suponen zonas urbanas utilizadas para cumplir con una función residencial. En otras palabras, sus habitantes, o la gran mayoría, se desplazan diariamente a otras localidades a trabajar o estudiar.

Carla Pamies vive en Calafell, Tarragona, y estudia en la Universidad de Barcelona, por lo cual debe ir todos los días desde su 'ciudad dormitorio' hasta la capital catalana. ¿El motivo? El precio del alquiler en Barcelona es excesivo, contó la estudiante en Y Ahora Sonsoles.

Entre Calafell y Barcelona hay alrededor de 62,6 kilómetros de distancia, dependiendo de la vía que se tome. A pesar de no suponer un trayecto excesivamente caro o costoso, porque, según la plataforma de viajes Omio, un billete de ida son 6 euros; sí supone un viaje tedioso.

De esta manera, Carla Pamies comentó que "de trayecto igual hago 2 horas de ida y 2 horas de vuelta si todo va bien". A esto sumó que en Calafell tiene a "mi familia, mi entorno y mi rutina", por lo cual, se siente más familiarizada que en la gran ciudad.

No obstante, también comentó que otro motivo por el que vive en esta localidad es el alquiler: "En Barcelona, para compartir un piso con 5 personas, pagaría 600 euros y en Calafell podrías tener un piso tú sola por 700 euros o por ahí".

Dicho de otra forma, un piso compartido entre 5 personas vale solo 100 euros menos que un piso para una persona en Calafell.

Según el portal inmobiliario Idealista, una vivienda de 80 metros cuadrados en Calafell cuesta 920 euros mensuales y otra con las mismas características en Barcelona supone 1.920 euros mensuales.

Con esta vasta diferencia, a pesar de que Pamies deba invertir mucho más tiempo en llegar a su lugar de estudio, ahorra importantes cantidades de dinero.

A pesar de esta ventaja, la joven admitió que a pesar de que "esto es un sacrificio que tú has decidido tomar", sí tiene una parte negativa porque "sinceramente, hacer 2 horas cada día para poder estudiar y que además haya retrasos constantes, me frustra y me desanima al final".

Así, se sinceró con que la situación ideal para ella como estudiante sería "poder alquilarme un piso compartido igual con 2 personas en Barcelona y tener la universidad relativamente cerca".

Este comentario generó cierta sorpresa en el plató de Antena 3, ya que resulta curioso que la utopía de esta joven de 20 años suponga vivir en un piso compartido en Barcelona y no en un piso para ella sola.