Una joven, sobre el problema de la vivienda: "No es normal que el 70% de mi sueldo se vaya en pagar una habitación de 620€"

La joven entrevistada y una mujer preocupada por no poder pagar el alquiler. Imagen creada con IA. Montaje.

El alquiler en España atraviesa su peor momento. Nunca había sido tan caro vivir en este país.

Según los últimos datos del portal Fotocasa y del Ministerio de Vivienda, el precio medio ha subido más de un 10% en el último año y ya roza máximos históricos en todas las capitales.

En ciudades como Madrid o Barcelona, el metro cuadrado en alquiler supera los 18 euros, y la tendencia sigue al alza de cara a final de año.

"Más del 70% de mi sueldo se va en alquiler"

Ante esta situación, cada vez más jóvenes estallan ante este mercado inmobiliario que parece vivir de espaldas a sus sueldos.

Buscar piso se ha convertido en una misión imposible: anuncios que desaparecen en horas, colas para visitar habitaciones y precios que rozan lo absurdo.

En muchos casos, en una ciudad grande cuesta lo mismo que un piso entero en una localidad pequeña.

A la falta de vivienda asequible se suma una oferta mínima y una construcción de obra nueva que no despega.

Todo ello, mientras los sueldos apenas suben. Según el INE, el salario medio de los menores de 30 años ronda los 1.350 euros netos al mes.

Con esas cifras, pagar más de 500 euros por una habitación no es solo un esfuerzo. "Tengo de ingreso 850 euros cada mes y por una habitación pago 620 €", confiesa una joven ante los micrófonos de El Intermedio.

Y sin dudarlo demasiado, añade: "No es normal que me queden 200 euros y que más del 70% del sueldo vaya dirigido simplemente a la vivienda".

"Estoy agobiada, esto es algo generacional"

El caso de esta joven no es una excepción. Cada vez más españoles viven la misma realidad: trabajar, pero no llegar a fin de mes.

Que se lo digan a esta joven, quien explotó también ante las cámaras del programa: "No es agradable tener que pedir a tus padres que por favor me ingresen lo que sea, 100 euros, 200 euros, solo porque necesito hacer la compra. Esta situación es una cosa generacional".

"Estoy en un piso compartido con un amigo. Pagamos cada uno, sin gastos, 450 euros. Llevaré sin irme de vacaciones unos 5 años", explicaba otro.

A pesar de que el Gobierno ha intentado poner freno con ayudas, topes al alquiler o nuevos programas de vivienda protegida, el problema sigue sin resolverse.

A estas medidas, se suma una iniciativa más: el teléfono 047, creado por el Ministerio de Vivienda para ofrecer información y asesorar a quienes buscan un alquiler o una vivienda social.

Sin embargo, los testimonios continúan y cada vez es más visible y palpable esta situación, sin importar la edad o el lugar en el que se intente residir.