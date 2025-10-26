Encarna, la jubilada de 67 años que comparte piso: "Un alquiler vale más de 500 euros y mi pensión es de 800 euros al mes"

Las claves nuevo Generado con IA Encarna, una jubilada de 67 años, comparte piso debido a que su pensión de 800 euros es insuficiente para cubrir el costo de un alquiler completo en España. El problema de la vivienda en España se ha agravado, con precios de alquiler alcanzando niveles récord, lo que afecta a jóvenes, familias trabajadoras y jubilados. La falta de políticas públicas adecuadas en vivienda social y alquiler protegido incrementa la vulnerabilidad económica y emocional de los mayores.

España actualmente afronta un gran problema de vivienda. Ya sea por el miedo de los propietarios a la okupación, por el alto costo de edificar viviendas o por la gran población de las grandes ciudades, la escasez de oferta ha causado una gran inflación en el precio.

Esto ha desembocado en que la vivienda alcance máximos históricos y que muchas personas no puedan permitirse acceder a un hogar digno.

De hecho, incluso los jubilados como Encarna se ven afectados por este problema, ya que su pensión les impide poder pagar por un alquiler para ellos solos y por ello deben compartir la vivienda.

Gran precio de la vivienda

El problema de la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales y económicas de los últimos años.

El encarecimiento del mercado inmobiliario, impulsado por la especulación, la escasez de oferta asequible y la creciente demanda en las grandes ciudades, ha dificultado el acceso a una vivienda digna para amplios sectores de la población.

El precio medio del alquiler en España en 2025 se encuentra entre 13,69 y 14,5 euros por metro cuadrado al mes, según portales inmobiliarios como Fotocasa o Idealista.

Esto se traduce en que una vivienda típica de 80 metros cuadrados tiene un coste medio de alquiler que ronda los 1.095 euros mensuales. Una cifra que en las grandes ciudades crece mucho más.

Así, los precios de los alquileres han alcanzado niveles récord en muchas zonas, lo que ha provocado que tanto jóvenes como familias trabajadoras destinen una parte cada vez mayor de sus ingresos al pago de la renta.

Sin embargo, este fenómeno no solo afecta a las generaciones más jóvenes. Los jubilados, muchos de ellos con pensiones modestas, también sufren las consecuencias del alza de los alquileres.

Un caso así es el de Encarna, una jubilada de 67 años que estuvo en Y Ahora Sonsoles contando cómo comparte su piso con otras personas ya que no puede permitirse alquilar uno entero para ella sola.

"Mi capacidad económica no puede hacer frente a un alquiler", confesaba Encarna. "Imagínese, yo cobro unos 800 euros de pensión y el alquiler de una habitación ya supera los 500 euros".

La jubilada compartía que la convivencia era buena. "Soy de Barcelona y mi familia está repartida en toda Cataluña, aquí en Valencia estoy sola. Amigos tengo pero familia estoy sola", aseguraba.

En numerosos casos, personas mayores que no poseen una vivienda en propiedad se ven obligadas a destinar gran parte de su pensión al pago del alquiler, lo que reduce su capacidad para cubrir otras necesidades básicas.

Esta situación genera una creciente vulnerabilidad económica y emocional entre los mayores.

Además, la falta de políticas públicas suficientes en materia de vivienda social o alquiler protegido agrava el problema.

En este contexto, la vivienda se convierte no solo en un bien económico, sino en un factor determinante de bienestar, estabilidad y dignidad en la vejez.