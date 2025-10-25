Victoria Vélez, experta en horóscopo, advierte a los Tauro el 25 de octubre: "Evita incongruencias con tu pareja"

Katy Perry, nacida el 25 de octubre de 1984, es Escorpio. Gtres

Hay diferentes asuntos que preocupan al ser humano desde que alcanza una cierta edad. Entre ellos, destaca la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

La cantante estadounidense, Katy Perry, cumple 41 años este sábado 25 de octubre. Por lo tanto, es Escorpio.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Será un tiempo para estar cerca de la pareja y mantener un romance auténtico".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "lo más importante serán las ideas nuevas que surjan con amistades cercanas".

Para los Tauro será un día en el que debes "prestar mucha atención a los temas que trates con la pareja para evitar incongruencias".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis tendrán "que solucionar un problema del pasado que ha quedado inconcluso para quedarse en paz"

En los Cáncer, será un día en el que "disfrutarás de una tarde mágica con la pareja o conocerás a alguien estupendo". Mientras que la experta asegura que los Leo deben "estar enfocados en crear bases para las nuevas teorías o materias".

Mientras que para los Virgo "será un día ideal para el romanticismo en pareja".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Necesitas dar más fortaleza a las bases productivas de tus actividades y ver cómo las proyectas".

Mientras que para los Escorpios "la sensibilidad y percepción estarán cerca de ti". Los Acuario están "iniciando un ciclo muy importante en el cual la diversidad y originalidad le darán a tu vida un toque de versatilidad".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "Habrá una relación armoniosa entre tus amistades y especialmente con la pareja".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "las bases tan firmes en tu vida se tambalearán ante la sensibilidad y la intuición que te ayudarán".