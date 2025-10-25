Un vecino de Castilla y León revela su opinión del cambio de hora: “Si las fábricas trabajan con la misma luz día y noche”

Montaje con un vecino entrevistado por Castilla y León Televisión y un hombre cambiando la hora en su reloj (imagen generada por IA).

Este domingo 26 de octubre los españoles podrán dormir una hora más con el cambio del horario de verano al de invierno. A las 3:00 de la madrugada, los relojes marcarán las 2:00 horas, marcando así el inicio del invierno.

Recientemente, este cambio ha hecho resurgir un importante debate sobre su utilidad cuando el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propuso a la Unión Europea eliminar este cambio que se produce 2 veces al año.

Así, los periodistas de Castilla y León Televisión, entrevistaron a varios vecinos de esta comunidad que manifestaron su opinión respecto a si ven útil la propuesta del presidente del Gobierno o, por el contrario, si es mejor mantener el sistema de cambio de hora.

"A mí me gusta el de verano"

Con la propuesta de Sánchez, muchos españoles temen que el horario que quede fijado sea el de invierno, porque se considera que hay menos horas de luz. Así, una de las vecinas de Castilla y León, remarcó que "a mí me gusta este horario, el de verano".

Con esta entrevistada, coincidieron al menos 3 más de los entrevistados. Sin embargo, algunas comunidades podrían verse afectadas negativamente si este es el horario que acaba fijándose en España.

Por ejemplo, Galicia es una de las comunidades que en verano tiene el horario más atrasado cuando de luz solar se refiere. Tanto es así, que en invierno ven el amanecer alrededor de las 9:30 horas y el atardecer a las 22:15 horas.

Además, otras comunidades como Cataluña, si quedase fijado el horario de invierno, tendrían una hora menos de luz en los meses del verano. Lo cual, podría llegar a afectar a sectores como la hostelería, el ocio y el turismo.

Uno de los entrevistados por Castilla y León Televisión Castilla y León Televisión

Por lo tanto, en comunidades como esta, si se establece que el horario fijado es el de verano, sus ritmos biológicos y descanso se verían alterados, siendo así el horario de invierno el más natural para esta zona de España.

Sobre esto, uno de los entrevistados propuso que "¿Eso no se puede votar?". Otro de los entrevistados señaló que "¿Entonces ponemos una hora por autonomía o cómo hacemos?". En el caso de que la propuesta se haga efectiva, será una cuestión a tener en cuenta.

¿Tiene sentido esta propuesta?

De esta manera, los vecinos opinaron, en su gran mayoría, que esta propuesta en efecto tiene sentido. Uno de los entrevistados señaló que "las horas del día son las mismas, las fábricas trabajan con la misma luz de día que de noche".

Otro, tampoco dudó en reclamar que el cambio de hora supone "una auténtica bobada". La realidad es que España no siempre ha vivido con este cambio de hora, este comenzó en el siglo XX por motivos de ahorro energético, políticos y sincronización internacional.

Uno de los entrevistas que califica como "bobada" el cambio de horario Castilla y León Televisión

Sin embargo, su continuidad actualmente está en tela de juicio con motivo de los daños o perjuicios a la salud que éste tiene y que, puede ser visto como innecesario.

Sergio Hernández, meteorólogo, compartió que "esto lo hacemos para adaptar nuestra vida laboral y social más o menos a esas horas de luz que tenemos durante el día y por motivos de ahorro energético, pero con los dispositivos que tenemos, cada vez tiene menos sentido hacer ese cambio".

Sergio Hernández, meterológo Castilla y León Televisión

De esta manera, la tecnología, en parte, ha contribuido a que no sea necesario hacer este cambio. Otra clave de esto es el ahorro, que ahora se percibe como mínimo en comparación con 1918 que fue cuando se hizo el primer cambio de hora con el objetivo de ahorrar carbón y electricidad.

Así, lo expuso otra de las entrevistadas: "Yo no ahorro nada, ni con estos cambios ni con ninguno". La realidad es que el nivel de ahorro actualmente, entre un horario y otro, es mínimo.

Según los datos de los últimos informes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), el ahorro total supone unos 300 millones de euros anuales.

Principalmente, entre ambos horarios, en el de verano es en donde más se podría llegar a ahorrar. En promedio, una familia española puede ahorrar 6 euros en comparación con el horario de invierno.

Mientras que, por el contrario, en invierno no existe un ahorro significativo y, de hecho, aumenta el consumo energético. Así, comparando este factor con los perjuicios que tiene esto a la salud y a la productividad de los ciudadanos, ha llevado a que se plantee la opción de desaparecer dicho cambio.