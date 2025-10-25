Juan Carlos, empresario: “Invierto en inmuebles con descuentos del 10-20% y rentabilidades del 6-9%”

Montaje de Juan Carlos Soldado con una pareja comprando vivienda en una imagen creada con IA.

Juan Carlos Soldado, cofundador de la startup Muppy, prefiere invertir en el sector inmobiliario sobre la bolsa, destacando la tangible seguridad y el apalancamiento inteligente que ofrece el ladrillo. Soldado invierte en inmuebles con descuentos del 10-20% y obtiene rentabilidades brutas de 6-9%, resaltando el flujo de efectivo mensual positivo que esto genera. El empresario explica que, a 5 años vista, las inversiones inmobiliarias pueden ofrecer rentabilidades del 10 al 15% anual, gracias a la revalorización constante de propiedades.

Bolsa, fondos de inversión, oro, sector inmobiliario... Aquellas personas que tienen algo de dinero, y no lo quieren tener ‘debajo del colchón’, disponen de una amplia gama de opciones para sacar el máximo partido a sus ahorros.

“La mayoría te dirá bolsa. Yo lo tengo claro: inmobiliario, siempre. Y no lo digo porque me dedique a ello, sino porque lo he vivido”, sostiene Juan Carlos Soldado, cofundador de la startup Muppy especializada en el mercado residencial.

En la red social LinkedIn, el experto compara dos de los ‘gigantes’ antes expuestos: la inversión inmobiliaria con la bolsa de valores. Y deja muy claro por qué se decanta tan claramente por el ‘ladrillo’: “Porque, a diferencia de la renta variable, inviertes en algo real y tangible. Una primera necesidad, un techo”

Jugar bien las cartas

Soldado continúa desgranando las ventajas del inmobiliario respecto a la bolsa: “No inviertes en un número en una pantalla que puede desaparecer de un día para otro por depender de factores externos a ti, personas”.

Pero, desde su punto de vista, el verdadero diferencial del inmobiliario no es lo expuesto con anterioridad. ”Es el apalancamiento inteligente y el cashflow mensual. En bolsa puedes apalancarte, sí… Pero ¿te paga todos los meses mientras se revaloriza?”, pregunta el experto. Y su respuesta es “no. Te puede dar unos pequeños dividendos al año”.

A su entender, en inmobiliario, “si juegas bien las cartas puedes pagar tu hipoteca y seguir generando un flujo positivo atractivo. Yo invierto en inmuebles con descuentos del 10-20%, rentabilidades brutas del 6-9%, y revalorizaciones constantes”.

¿Traducción? “Eso significa que, después de todos los gastos (incluida la hipoteca), tu dinero sigue creciendo cada mes. Y si lo miras con perspectiva, a 5 años vista, estás hablando de rentabilidades del 10 al 15% anual”, remarca.

Y pone un ejemplo: “En mis últimas operaciones he puesto entre 40.000 y 60.000 euros, apalancándome al 90% en inmuebles de más de 200.000 euros en localizaciones de alto valor y con un ROCE [Retorno del Capital Empleado] de más del 15%, la rentabilidad real de mi dinero”.

Por eso, concluye resaltando que el inmobiliario son “propiedades que generan ingresos, se revalorizan y te permiten seguir creciendo. Por eso lo tengo claro: La bolsa te promete libertad. El inmobiliario te la da”.