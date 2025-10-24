Soy experto inmobiliario y esto va a pasar con la vivienda: “El precio medio aumentará un 8% a lo largo del año”

Montaje de Emiliano Bermúdez con una entrega de llaves de la vivienda. Freepik

Las claves nuevo Generado con IA El precio medio de la vivienda en España aumentará un 8% durante 2025, alcanzando cerca de 2.000 euros por metro cuadrado. En grandes capitales españolas, el precio del metro cuadrado podría alcanzar los 4.000 euros. Se esperan cerca de 800.000 operaciones de compraventa en el mercado residencial español en 2025, un 25% más que en 2024. Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía concentrarán más del 50% de las compraventas previstas, impulsadas por factores como la demanda contenida y la estabilización de tipos de interés.

El precio de la vivienda está convirtiéndose en un ‘dolor de cabeza’ para quienes desean ser propietarios. Y la duda surge entre ellos: comprar ahora antes de que suba más, o esperar a que acabe bajando.

Para responder a ello, Emiliano Bermúdez, subdirector general de donpiso, transcurridos ya tres cuartas partes del año, lo tiene claro: ”El precio medio de la vivienda en España aumentará un 8% a lo largo del año”.

Es decir, que 2025 concluirá rozando los 2.000 euros el metro cuadrado. Y todo gracias a la estabilización de los tipos de interés, una demanda contenida tras los últimos años y una escasa oferta de obra nueva.

Diferencia entre zonas

Poniendo el foco en las grandes capitales españolas, la diferencia será sustancial respecto a la media nacional. Y es que dicho precio del metro cuadrado se doblará, alcanzando los 4.000 euros el metro cuadrado.

Donpiso también apunta a que el número de compraventas en el mercado residencial podría llegar a las 800.000 operaciones. Por tanto, casi un 25% más respecto a las 641.919 registradas en 2024.

“La consolidación del empleo, la falta de oferta y la presión de la demanda van a impulsar los precios y el volumen de compraventas este año, que alcanzará niveles de 2007”, subraya Bermúdez.

Y concreta: “Aunque no prevemos un ‘boom’, sí anticipamos un 2025 de mucho crecimiento”. ¿Y dónde será mayor dicho crecimiento?

“El incremento de precios está provocando un repunte del interés de la demanda en capitales medias y entornos metropolitanos, pues el comprador decide entrar en el mercado antes de que los pisos se encarezcan aún más”, explica.

Por comunidades autónomas, las que tendrán un mayor dinamismo en la demanda residencial serán Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Andalucía.

Estas cuatro, en conjunto, concentrarán más del 50% de las operaciones de compraventa previstas. Junto a ellas, las autonomías del norte del país, con un comportamiento positivo debido a factores como el turismo residencial, la atracción inversora y la recuperación del comprador nacional.