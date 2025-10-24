Ana Marina, la joven española que cobra 30€ la hora: "Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España"

Las claves nuevo Generado con IA Ana Marina Lasso, una joven española que trabaja como limpiadora en Suiza, afirma ganar más que un ingeniero en España, cobrando 28 francos suizos (aproximadamente 30 euros) por hora. A pesar de no requerir formación específica ni conocimiento del idioma local, los trabajos no cualificados en Suiza, como la limpieza, ofrecen salarios que permiten una vida estable. El testimonio de Ana Marina destaca las diferencias salariales entre países y la posibilidad de construir una vida tranquila en Suiza con trabajos que en otros lugares no serían tan remunerativos.

En un momento en que muchos españoles se plantean irse del país en busca de mejores oportunidades, el testimonio de Ana Marina Lasso, una joven que trabaja como limpiadora en Suiza, ha llamado mucho la atención en redes sociales.

De forma directa, Ana toca un tema sensible: el valor del trabajo y las diferencias salariales entre países. "Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España", afirma en un vídeo publicado en TikTok.

Ana Marina explica su experiencia en el sector de la limpieza en Suiza, un trabajo que, según cuenta, no requiere formación específica ni dominar el idioma local para empezar.

Una realidad paralela

"La limpieza, junto con la hostelería y la construcción, es uno de esos trabajos no cualificados que desempeñamos en algún momento las personas que venimos a Suiza sin saber alemán", comenta.

A partir de su experiencia, distingue entre varias tareas dentro de este ámbito, cada una con funciones bien definidas.

"Me gustaría aclarar que existen varios tipos de trabajo de limpieza, desde limpieza de fábrica, limpieza de tiendas y limpieza en casas de particulares, que es la que personalmente he probado y más me gusta", añade.

Aunque reconoce que no ha probado todas las modalidades, se siente a gusto con la que realiza actualmente.

"Me parece un trabajo chill porque, básicamente, me pongo mi podcast, mi musiquita y me pongo aquí a limpiar tranquilamente una casa preciosa, como son todas las casas en Suiza", relata.

El atractivo principal de este trabajo no es solo la tranquilidad con la que lo desempeña, sino el salario que percibe.

Ana Marina explica que cobra por servicio, según la cantidad de horas que el cliente requiera, y desglosa con precisión su tarifa.

"Por cada hora que trabajo cobro 28 francos. En este caso, por ejemplo, he limpiado esta casa durante cuatro horas y me han pagado 112 francos", afirma, siendo el equivalente a 120 euros.

Estas cifras resultan sorprendentes cuando se comparan con los sueldos medios en España, especialmente en profesiones que requieren formación universitaria.

Más allá de las cifras, lo que destaca en su relato es la sinceridad y naturalidad con la que comparte su experiencia.

"¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? Cuéntame, a mí genuinamente me gusta limpiar, entonces pues no me parece un trabajo difícil de desempeñar", concluye.

En su intervención, Ana Marina habla sobre una realidad laboral concreta: la de quienes llegan a Suiza sin conocer el idioma y acceden a trabajos no cualificados que, sin embargo, ofrecen salarios dignos y una estabilidad difícil de encontrar.

Su testimonio se convierte, casi sin proponérselo, en un reflejo de esas paradojas europeas: lo que en unos lugares apenas alcanza para sobrevivir, en otros permite construir una vida tranquila y sin sobresaltos.