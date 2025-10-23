Juan Ramón Rallo, economista, sobre dejar el dinero en el banco: "Si la inflación es un 2% anual, te estás empobreciendo"

Las claves nuevo Generado con IA El economista Juan Ramón Rallo advierte que dejar el dinero en el banco puede ser una mala estrategia financiera a largo plazo debido a la inflación. Rallo argumenta que la inflación, aunque sea del 2% anual, erosiona el poder adquisitivo del dinero ahorrado en cuentas corrientes. El economista señala que, aunque invertir en vivienda ha sido históricamente rentable en España, depender solo de este activo y de depósitos bancarios puede limitar el crecimiento del patrimonio personal. Rallo insta a buscar alternativas de inversión, subrayando que la aparente seguridad de guardar dinero en el banco puede resultar en una pérdida constante de riqueza real.

Ahorrar en una cuenta corriente puede parecer una decisión segura, pero el economista Juan Ramón Rallo advierte que a largo plazo puede ser una de las peores estrategias financieras.

En una conversación en el canal de Uri Sabat, Rallo explicó que mantener el dinero inmóvil en el banco mientras la inflación sigue su curso erosiona silenciosamente el poder adquisitivo de los ahorradores.

"Ahorrar a largo plazo en una cuenta corriente es devastador", afirmó de manera tajante.

Una creencia equivocada

Para muchos ciudadanos, el ahorro sigue asociado a dos pilares tradicionales: la vivienda y el dinero guardado en el banco.

"La gente piensa: 'ahorra en una vivienda y en el banco, punto'", comentó el economista, subrayando que esta mentalidad, aunque comprensible, no siempre resulta eficaz en el contexto económico actual.

Rallo reconoció, sin embargo, que invertir en vivienda ha sido históricamente una opción sólida.

"El ahorro en la vivienda no es mala idea, afortunadamente. Quiero decir, ha sido un activo bastante rentable en la historia de España, de nuevo, casi en cualquier periodo que tú cojas, salvo la crisis inmobiliaria", recordó.

Aun así, insistió en que depender únicamente de la vivienda o de los depósitos bancarios puede limitar las oportunidades de crecimiento del patrimonio personal.

El economista alertó de que dejar el dinero parado en una cuenta bancaria no solo implica perder la posibilidad de hacerlo crecer, sino sufrir una pérdida constante de valor real.

"Lo del banco es disparatado porque, como digo, no es que te estés perdiendo la oportunidad de multiplicar a lo largo de décadas tu patrimonio, es que te estás empobreciendo", sostuvo.

Según Rallo, este empobrecimiento se debe a la inflación, un fenómeno que reduce el poder de compra del dinero con el paso del tiempo.

"Porque si la inflación es un 2 o un 3% anual, eso es lo que vas perdiendo de poder adquisitivo real cada año sobre el dinero que tengas en el banco”, concluyó.

Con sus declaraciones, Juan Ramón Rallo invita a reflexionar sobre la necesidad de buscar alternativas de inversión, recordando que la seguridad aparente del dinero en el banco puede tener un alto coste invisible: la pérdida constante de riqueza real.