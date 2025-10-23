José Carlos Díez, economista, alerta a España: "Se ha demostrado que subir las pensiones un 2,8% fue un error"

Imagen de José Carlos Díez y de un jubilado con su dinero. Gemini

Con la propuesta del Gobierno de una subida de las cuotas a autónomos en los últimos días, y posterior rectificación al respecto, se ha generado bastante debate en relación a las cotizaciones a la Seguridad Social y la presión fiscal en España.

La pregunta que se hacen muchos es: ¿a qué se debe esta subida? ¿Qué trata de conseguir el Gobierno creciendo las arcas del Estado?

El economista José Carlos Díez estuvo en El Programa de Ana Rosa para abordar este tema y explicar por qué ocurre esto.

Cotizaciones, impuestos y pensiones

El sistema de cotizaciones, impuestos y pensiones en España se basa en un modelo contributivo y solidario, en el que los trabajadores y las empresas financian, a través de sus aportaciones, las prestaciones sociales del Estado.

Las cotizaciones a la Seguridad Social son el principal mecanismo mediante el cual se sostienen las pensiones, las prestaciones por desempleo, las bajas médicas y otras ayudas.

Tanto los empleados asalariados como los empleadores contribuyen mensualmente en función del salario, mientras que el Estado complementa los fondos con ingresos procedentes de los impuestos generales.

Este modelo hace que el equilibrio financiero dependa directamente de la relación entre cotizantes y pensionistas, un factor que se ha vuelto cada vez más delicado ante el envejecimiento de la población y la reducción de la natalidad.

Por ello, en los últimos años se han impulsado reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema, ajustando las bases de cotización, la edad de jubilación y las fórmulas de cálculo de las pensiones.

Los trabajadores autónomos también forman parte de este engranaje ya que mensualmente pagan una cuota a la Seguridad Social que depende de sus ingresos reales.

Una cuota que el Gobierno tenía pensado incrementar en los próximos años pero finalmente ha decidido rectificar para aquellos autónomos con ingresos menores.

"Estamos hablando de la gran capilarilidad de la economía española", señalaba José Carlos. "Son 3 millones de personas que incluye a los propios empresarios, porque para tener una empresa tienes que ser autónomo societario".

"Están hablando de la gente que genera actividad económica para pagar impuestos. Todo es un invento y no quieren decir la verdad", aseguraba.

El economista no dudó en señalar a José Luis Escrivá como el gran culpable de este problema: "Se inventó un informe diciendo que era posible subir las pensiones e igualarlas al IPC. Cosa que se ha demostrado que era un error histórico y que ha aumentado el déficit de la Seguridad Social".

"En Bruselas son conscientes del problema", indicaba José Carlos. "Tenemos déficit público porque pagamos más pensiones de lo que ingresamos con cotizaciones. Y para recibir Next Generation, la Comisión Europea pidió que resolviera esto y podía ser con impuestos directos o sobre la cotización, que es lo que está haciendo".

"Nos metió otro impuesto a todos los asalariados con el Impuesto de solidaridad y ahora van a por los autónomos. Y seguirán", contaba el economista.

De hecho, el economista utilizaba un ejemplo para ilustrar el problema que está viviendo España tratando de mantener las pensiones de los millones de jubilados en el país.

"Esto es como el tren de los hermanos Marx, están quemando los vagones y echando madera para que el tren siga andando", aseguraba. "No hay dinero para pagar tantas pensiones y hasta que llegue alguien que diga la verdad a resolver el problema, seguirán quemando vagones".

El economista concluía señalando cómo la propuesta del Gobierno lo más seguro es que no salga adelante, por eso su rectificación. "Esta medida es una Ley Orgánica y necesita apoyo parlamentario así que no creo que vaya a salir. No puedes tocar un impuesto sin mayoría parlamentaria", confesaba el economista.