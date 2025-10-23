Juan Carlos Soldado, experto en finanzas: “El inmobiliario, a 5 años vista, te da rentabilidades del 10% al 15% anual”

Montaje de Juan Carlos Soldado con viviendas en venta en una imagen creada con IA.

Es la eterna pregunta de quienes tienen algo de dinero ahorrado: ¿dónde pongo el dinero? Opciones, las hay. Y muy variadas. Desde la bolsa, pasando por los fondos de inversión, el oro, o el sector inmobiliario.

“La mayoría te dirá bolsa. Yo lo tengo claro: inmobiliario, siempre. Y no lo digo porque me dedique a ello, sino porque lo he vivido”, afirma Juan Carlos Soldado, cofundador de la startup Muppy especializada en el mercado residencial.

Palabras expuestas en la red social LinkedIn, donde compara la inversión inmobiliaria con la bolsa de valores. ¿Y por qué se decanta tan claramente por el ‘ladrillo’? “Porque, a diferencia de la renta variable, inviertes en algo real y tangible. Una primera necesidad, un techo”, remarca.

Rentabilidades brutas

Soldado continúa desgranando las ventajas del inmobiliario respecto a la bolsa: “No inviertes en un número en una pantalla que puede desaparecer de un día para otro por depender de factores externos a ti, personas”.

Pero, desde su punto de vista, el verdadero diferencial del inmobiliario no es lo expuesto con anterioridad. "Es el apalancamiento inteligente y el cashflow mensual. En bolsa puedes apalancarte, sí… Pero ¿te paga todos los meses mientras se revaloriza?", pregunta el experto. Y su respuesta es "no. Te puede dar unos pequeños dividendos al año".

A su entender, en inmobiliario, "si juegas bien las cartas puedes pagar tu hipoteca y seguir generando un flujo positivo atractivo. Yo invierto en inmuebles con descuentos del 10-20%, rentabilidades brutas del 6-9%, y revalorizaciones constantes".

¿Traducción? "Eso significa que, después de todos los gastos (incluida la hipoteca), tu dinero sigue creciendo cada mes. Y si lo miras con perspectiva, a 5 años vista, estás hablando de rentabilidades del 10 al 15% anual", remarca.

Y pone un ejemplo: “En mis últimas operaciones he puesto entre 40.000 y 60.000 euros, apalancándome al 90% en inmuebles de más de 200.000 euros en localizaciones de alto valor y con un ROCE [Retorno del Capital Empleado] de más del 15%, la rentabilidad real de mi dinero”.

Por eso, concluye resaltando que el inmobiliario son “propiedades que generan ingresos, se revalorizan y te permiten seguir creciendo. Por eso lo tengo claro: La bolsa te promete libertad. El inmobiliario te la da”.