Gisela Turazzini, economista, sobre la carga fiscal: "En un año, trabajamos 228 días para el Estado y 137 para nosotros"

Si bien es un elemento clave en el estado del bienestar y la sociedad, los impuestos siempre generan grandes críticas. Los hay que pagan con gusto y otros que detestan la presión fiscal de España y su sistema tributario.

Además, esta tendencia ha generado más ruido por el auge de las redes sociales, donde los jóvenes han dejado de sentirse satisfechos con los impuestos de España y no creen en tener que pagarlos.

Este tema llegó a LaSexta Xplica, donde la economista Gisela Turazzini se mantuvo muy firme en su posición de crítica con la carga fiscal en España y por qué considera que el sistema es erróneo.

Los impuestos en España

El sistema de impuestos en España se basa en un modelo progresivo que busca financiar los servicios públicos y redistribuir la riqueza. A través de tributos como el IRPF, el IVA o el Impuesto de Sociedades, el Estado recauda fondos destinados a sanidad, educación, pensiones y otras prestaciones sociales.

Aunque en teoría este sistema pretende garantizar la equidad, su complejidad y carga fiscal sobre determinados sectores han generado un creciente malestar entre los contribuyentes.

En los últimos años, las críticas se han intensificado, especialmente entre los más jóvenes, que perciben que pagan mucho en proporción a sus ingresos y reciben menos beneficios a cambio.

La economista Gisela Turazzini se posiciona en relación a este tema, siendo fiel crítica del sistema fiscal en España.

"Como libertaria que soy, evidentemente para mí se pagan muchos impuestos porque yo no soy una persona estadista y lo más grave de todo no es que se paguen muchos impuestos sino qué se hace con ellos", señalaba la economista.

La precariedad laboral, los bajos salarios y el elevado coste de la vivienda hacen que muchos sientan que el sistema no responde a su realidad económica.

"¿Cuánto pagamos y cuánto nos quitan?", afirmaba Turazzini. "Entre los impuestos directos y los indirectos, hay uno que no tenemos en cuenta que es el más sigiloso que es la inflación".

"Y evidentemente las contribuciones sí que lo son, porque son confiscatorias y me obligan a pagarlo, para mí sí es un impuesto. La inflación como impuesto que es, es regresiva y muy injusta, se ha llevado desde el 2008 el 35% de nuestro poder adquisitivo", aseguraba la economista.

Es decir, que, bajo el cálculo de la economista, un euro hoy en día vale un tercio menos que hace 15 años. "No nos hace estar en el estado de bienestar a todos. Todo nos cuesta más", indicaba.

Por ello, mientras algunos reclaman una reforma que simplifique el sistema de impuestos y reduzca la presión sobre los trabajadores y autónomos, otros exigen una mayor eficacia en el uso del dinero público.

"Si sumamos todos los impuestos visibles como el IRPF, IVA, cotizaciones y tasas, la carga fiscal en España está entre el 52 y el 62%", confesaba Turazzini. "Esto provoca que 228 días del año nos lo pasamos trabajando para el Estado y 137 días para nosotros. El Estado no vive de lo que produce sino de lo que nosotros pagamos".

"No es que pagamos impuestos sino que pagamos muchísimos impuestos en relación a otros estados que son más liberales", concluía la economista su participación.