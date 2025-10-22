El dueño de un negocio de máquinas expendedoras, sobre el dinero que gana: "Cada una puede darme 480 € a la semana"

Imagen del dueño del negocio y una imagen generada por IA de una máquina expendedora. Gemini

Son muchos los emprendedores que, en busca de unos ingresos 'pasivos', se adentran en el mundo del vending machine o de las máquinas expendedoras.

Estas máquinas requieren de menos atención y esfuerzo, así como ofrecer un servicio las 24 horas del día, por lo que logran una rentabilidad más fácil si se colocan de forma estratégica.

Por ello, en redes sociales, el dueño de varias máquinas expendedoras (@VendiGo), mostró cómo era empezar con una de estas y cuánta facturación le da cada semana.

El boom de las máquinas expendedoras

El negocio de las máquinas expendedoras en España ha experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, impulsado por la convivencia y la rapidez que ofrecen a los consumidores.

Estas máquinas permiten acceder a productos variados, desde bebidas y snacks hasta alimentos saludables y productos de higiene, en cualquier momento y lugar, lo que las convierte en una opción atractiva para oficinas, estaciones de transporte y espacios públicos.

Por esa razón, son muchos los empresarios que deciden aventurarse en invertir en estas máquinas en busca de obtener una serie de ganancias extra de forma pasiva.

"Vamos a mostrar cuánto cuesta montar un vending desde cero", señalaba el dueño del negocio. "Esta máquina vale 4.700 euros, llenar el producto 300 euros, cerramiento 500 euros y documentos para seguridad, licencia y proyecto, otros 500 euros".

De tal manera, el empresario revelaba el coste de una máquina: "Estamos hablando en total de 6.000 euros. Y la recaudación de esta semana son 480 euros. No hemos contado el dinero electrónico ya que la máquina acepta también pago con tarjeta".

Así, la evolución tecnológica ha transformado el sector, incorporando sistemas de pago contactless, aplicaciones móviles y pantallas interactivas que mejoran la experiencia del usuario.

Como consecuencia, hace que, con esta evolución, muchas máquinas sumen más y más clientes en diferentes zonas.

"De promedio, el beneficio limpio de media es de 1.000 euros al mes", afirmaba. "La ubicación menos rentable nos deja entre 400 y 500 euros limpios al mes. Y la ubicación más rentable nos da 6.000 euros limpios al mes entre las dos".

No obstante, no vale con comprar una máquina y colocarla en cualquier sitio, ya que, como todo negocio, las máquinas expendedoras deben saber encontrar un lugar en el que pueda acceder al máximo público posible y satisfacerlo de la mejor manera.

"Antes de empezar este negocio es muy importante analizar las ubicaciones, el mercado, el público objetivo y los productos. Y prepararse bien para que el resultado sea el máximo posible", confesaba.

Este éxito de las máquinas expendedoras refleja una tendencia hacia la automatización y sostenibilidad del mercado español. Ya no solo son bebidas y snacks sino pizzas calientes, cartas coleccionables o productos de exportación. Hay audiencia y productos para todos.

La competencia es creciente, y las empresas buscan diferenciarse mediante la innovación, la ubicación estratégica y la adaptación a las necesidades del consumidor moderno, que valora rapidez, calidad y conveniencia.