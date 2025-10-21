Victoria Vélez, experta en horóscopo, sobre los Sagitario: "Mantén la dulzura y contención con la pareja"

Las claves nuevo Generado con IA Victoria Vélez, experta en horóscopo, aconseja a los Sagitario mantener dulzura y contención con su pareja. Los Géminis experimentarán sensualidad y pasión en el amor, según la numeróloga pitagórica. Para los Aries, se avecina un día optimista que favorecerá acuerdos y conversaciones. La analista Victoria Vélez sugiere que los Tauro atiendan asuntos importantes para alcanzar sus metas.

Hay muchos temas que no nos dejan pensar con claridad durante el día. Se pueden resumir en la familia, la salud, el amor, el dinero, los amigos y el trabajo.

El horóscopo nos puede resolver algunas de estas incógnitas según nuestro signo del zodiaco. La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

La actriz española, Blanca Suárez, cumple 37 años este martes 21 de octubre. Por lo tanto, es Libra.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Tendrás mucho entusiasmo y deseos de viajar y disfrutar con la pareja".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "tendrás un día muy marchoso y optimista lo que te ayudará en tus acuerdos y conversaciones".

Para los Tauro será un día en el que "atender asuntos importantes para alcanzar vuestras metas".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis tendrán "sensualidad y pasión" en el amor.

En los Cáncer, será un día en el que debes "mostrar tu cariño y romanticismo con mayor fuerza e intensidad". Mientras que la experta asegura que los Leo deben "aprovechar el cariño y romance con la pareja".

Mientras que para los Virgo lo serán "las reuniones y pactos con las personas que se implicarán en vuestros proyectos".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "La sensibilidad y la armonía junto a la percepción serán tus aliados de este día".

Mientras que para los Escorpios "es muy importante que mantengas la atención y el cariño con la pareja". Para los Acuario es "el momento de ocuparte de los asuntos y proyectos personales con bastante serenidad y calma".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es directo: "Es aconsejable mantener la dulzura y contención con la pareja".

Por último, Victoria cree que los Capricornio deben "llegar a acuerdos con familiares y allegados".