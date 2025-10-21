Pascual Ariño, inversor inmobiliario: “Cogí un piso de 43.000 euros, lo reformé por 10.000 y lo vendí por 86.000”

Las claves nuevo Generado con IA Pascual Ariño es un inversor inmobiliario que compra propiedades en mal estado, las reforma y las vende con beneficios significativos. Un ejemplo es un piso comprado por 43,000 euros, reformado por 10,000 euros y vendido por 86,000 euros. Ariño ha adquirido hasta 16 propiedades utilizando su método de comprar barato, reformar y vender caro, buscando siempre un rendimiento mínimo del 10% en sus inversiones. Rechaza propiedades cuando el precio de venta es suficientemente alto y no justifica la inversión adicional en reformas, asegurando que las inversiones sean rentables. Como policía nacional, Ariño encontró en el mercado inmobiliario una actividad compatible, llegando a tener hasta 8 hipotecas y afirmando que se puede ganar más que trabajando en su profesión principal.

Comprar vivienda se ha puesto por las nubes. Eso es lo que piensan algunos, mientras que otros ven en el precio de la vivienda una oportunidad para hacer negocio. Sobre todo si esas viviendas no están en perfecto estado y necesitan reformas.

Es el caso de Pascual Ariño, un inversor inmobiliario que ha conseguido hacerse con hasta 16 propiedades. “Cogí un piso de 43.000 euros, lo reformé por 10.000 y lo vendí por 86.000”, comentó en el podcast ‘Mowlihawk’ donde fue entrevistado.

En su filosofía, utiliza el lema de que “las viviendas más baratas suelen ser las más rentables”. Y su afán es que, en esos movimientos que hace, el rendimiento mínimo debe ser del 10%.

De ruinas a bonito

En su intervención en el podcast, Ariño dejó claro que le “gusta coger un piso que está en ruinas y transformarlo en una vivienda que está bonita”. Y vuelve a poner como ejemplo el piso antes citado.

Pero hay más ejemplos en su 'carrera' como inversor. Uno de ellos que pone sobre la mesa es el de un local comercial que adquirió por 50.000 euros, “le metí 20.000 de reforma y lo vendí en 115.000 euros”.

Otro, el de un chalet que “me costó solamente 180.000 euros. Le hice una piscina, le hice un sótano, le amplié el salón, le metí ciento y pico metros más de casa a la vivienda y, gracias a eso, ahora se vende en 550.000 euros”.

Por tanto, y con esta amplia experiencia, no duda en afirmar que “sí, se gana muchísimo con la compra, la reforma y la venta”.

Su modus operandi no significa que vaya a ciegas y compre sin ton ni son. De hecho, ha llegado a rechazar propiedades porque el precio de venta “ya era lo suficientemente bueno como para no justificar la inversión adicional en rehabilitación”.

Una vivienda es, según su parecer, como un coche que necesita una puesta a punto porque está un poco viejo. Por eso, “hay que cambiarle el aceite”. Pero hay veces en las que no sale rentable cambiar ese aceite porque no saldría a cuenta.

“Podría meterle a esa vivienda una reforma de 30.000 o 40.000 euros, pero no recuperaría esa inversión”, sostiene. A esa vivienda que se refiere le pusieron un precio de venta a él de 241.000 euros. A ello habría que unir la comisión de la inmobiliaria, lo que subiría el mismo hasta los 250.000 euros.

Si se suman esos 30.000 o 40.000 euros, “quedaría perfecto pero no me sale a cuenta, no me sale rentable”. De ahí que acabara rechazando la operación.

Pascual Ariño, de profesión policía nacional, decidió dedicarse a la inversión inmobiliaria “porque es lo único compatible cuando eres policía”. Así lo relató en otro podcast, en este caso, en ‘Cuéntanos tu éxito’.

Y es que, siendo funcionario, no hay compatibilidad con otro puesto de trabajo pero sí es factible poder invertir. De ahí que, en un momento dado, llegara a tener hasta 8 hipotecas. “Se puede ganar incluso más que trabajando”, no duda en afirmar.