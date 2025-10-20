Soy experto en jubilación y así puedes evitar que tu pensión empeore: "Podrías perder hasta 500 € al mes cuando te jubiles"

Imagen generada por IA de un jubilado con su dinero y el abogado Ignacio Solsona. Gemini

Las claves nuevo Generado con IA Ignacio Solsona, experto en jubilación, advierte sobre errores que pueden reducir significativamente la pensión de jubilación. Para obtener una pensión completa, es esencial cotizar al menos 38 años y medio; de lo contrario, la jubilación se retrasa hasta los 67 años. El trabajo en negro o la infracotización pueden reducir la pensión mensual en hasta 150 euros. Prejubilarse antes de tiempo puede resultar en una penalización del 21%, reduciendo la pensión mensual en más de 500 euros.

Después de muchos años de trabajo, tener una buena pensión organizada y con una cuantía suficiente es algo que todos los jubilados buscan tener.

Sin embargo, en ocasiones muchos cometen errores o fallos que provocan que la cifra mensual de la pensión disminuya y perjudique al jubilado en este período de retiro.

Por ello, el abogado experto en jubilación Ignacio Solsona, en el canal de YouTube @Laboroteca, se encargó de explicar cuáles son esos errores a evitar y cómo así podrás mejorar tu pensión.

Evitar períodos mínimos

El sistema de pensiones en España se basa en un modelo contributivo: los trabajadores aportan a la Seguridad Social durante su vida laboral y, al jubilarse, reciben una prestación en función de lo cotizado. La edad ordinaria de jubilación se sitúa actualmente entre los 65 y los 67 años, en función de los años cotizados acumulados.

Para acceder a la pensión completa, es necesario haber cotizado al menos 38 años y medio. Quienes acrediten un período menor pueden jubilarse a los 67 años, mientras que aquellos que superen dicho umbral podrán hacerlo a los 65 años sin penalización.

También existen modalidades de jubilación anticipada o parcial, que permiten retirarse antes, aunque con reducciones en la cuantía.

La cuantía de la pensión se calcula a partir de la base reguladora, que resulta del promedio de las bases de cotización de los últimos 25 años trabajados. Sobre esa base se aplica un porcentaje que depende del total de años cotizados: a más años, mayor porcentaje, hasta alcanzar el 100%.

De este modo, cada mes trabajado y cotizado influye directamente en la pensión final.

Por esa razón, el primer error a evitar del abogado es cotizar los períodos mínimos necesarios. "Así podrás acceder a una jubilación ordinaria con 65 años y cobrar una pensión equivalente al 100% de la base reguladora", señalaba Solsona.

Así, el letrado reveló un truco para seguir cotizando para evitar no poder jubilarse hasta los 67 años. "Cabe la posibilidad de suscribir un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social", apuntaba. "Hay que pagar una cuota mensual, el convenio especial por la base mínima este año tiene un coste de 378 euros mensuales".

"Pongamos que se hace la inversión durante dos años: sería un total de 9.083 euros. ¿Cuánto se pierde por dejar de cobrar dos años de pensión por no poder jubilarse a los 65?", planteaba el abogado. "Si la pensión bruta es de 2.000 euros por 14 pagas, se dejaría de percibir 56.000 euros".

Evitar infracotizar y salarios B

Otro consejo del abogado era rechazar la infracotización y el trabajo en negro. "Si cobras parte de un salario en B, como 400 euros mensuales, ese dinero no cotiza a la Seguridad Social y perjudica a la pensión de jubilación y a otras prestaciones", afirmaba Solsona.

De tal manera, si un trabajador cobra 400 euros durante 10 años en negro, su pensión podría pasar de ser 1.824 euros a 1.674 euros mensuales. Es decir, que a la hora de jubilarse se le descontaría unos 150 euros mensuales.

"Cada mes sin cotizar es un mes perdido", confesaba el abogado en relación al trabajo en negro."No solo no se incluye en la base de cálculo de los últimos 25 años, sino que tampoco suma tiempo de cotización".

"Puede impedir alcanzar los 38 años y medio necesarios para jubilarse y obligar a hacerlo con 67", advertía el experto.

No precipitarse con la jubilación anticipada

El último error a evitar era no prejubilarse demasiado pronto. "Muchos trabajadores optan por jubilarse antes de tiempo, pero esto puede suponer una penalización muy elevada a largo plazo", alertaba.

De hecho, Solsona explicaba cómo si una persona se jubila a los 63 años, tendrá una penalización del 21 %. ¿Qué significa esto? "Su pensión se reducirá de 2.508 euros a 1.971 euros". Es decir, podría perder más de 500 euros al mes de su pensión, y solo por jubilarse unos pocos años antes de tiempo.

"Si esperase seis meses, la penalización bajaría al 8,8% y pasaría a tener una pensión de 2.314 euros", aseguraba el experto.

Así, el abogado señalaba cómo aunque jubilarse seis meses más tarde significa seis meses sin pensión, destaca cómo a largo plazo compensa más esperarse. "Esa pérdida se compensan en unos tres años. A partir de entonces, el incremento mensual de 332 euros se vuelve un beneficio vitalicio. Retrasar la jubilación unos meses se vuelve rentable".