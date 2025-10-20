Begoña, dueña de una charcutería: "Mi sensación es que trabajo para el Estado, pagamos muchos impuestos"

Las claves nuevo Generado con IA Begoña Alós, dueña de una charcutería en Cataluña, expresa su preocupación por la alta carga impositiva en España, afirmando que su sensación es que trabaja para el Estado. El negocio familiar de Begoña, Charcutería y Carnicería Alós, enfrenta desafíos como la falta de conciliación familiar y la dificultad para encontrar personal cualificado. Begoña destaca la competencia con grandes superficies y el cambio en los hábitos de consumo de los clientes, quienes ahora buscan productos preparados y rápidos.

Los precios en España no paran de subir y, sumado a la carga impositiva que afrontan los empresarios y trabajadores, el golpe al bolsillo genera mucha indignación. De hecho, la inflación ha escalado al 3% en el mes de septiembre, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este contexto, los mercados en España se encuentran en un momento complejo. Begoña Alós es dueña de una charcutería de tradición familiar en un mercado de Cataluña. Esta emprendedora afirma que con este negocio "te puedes ganar la vida cómodamente, pero no para jubilarte millonario".

Sin embargo, en una entrevista con el creador de contenido Eric Ponce, ha manifestado que la carga tributaria en España es muy alta. "Mi sensación es que trabajo para el Estado, pagamos muchísimos impuestos".

Negocio familiar

Begoña narra que la Charcutería y Carnicería Alós se remonta varias generaciones. De hecho, cuando ella era una niña de 9 años, acudía a la parada de su madre para ayudar. "Con 8 o 9 años, venía los sábados a ayudarla. Me ensuciaba expresamente para que se notara que había trabajado", revela.

Varias décadas después, cuando su madre se jubiló, Begoña, a los 28 años, asumió las responsabilidades del negocio y compró la tienda. Explica que, en realidad, el mercadillo se paga mensualmente con una concesión del Ayuntamiento que se extiende durante 50 años.

La charcutera, a su vez, enumera una serie de desafíos que tiene que afrontar en su negocio, al margen de los impuestos y los costes de producción. Destaca que la falta de conciliación familiar es uno de los principales obstáculos para los dueños de paradas de mercados, puesto que tienen que hacer grandes sacrificios.

"Renuncias mucho a tu vida personal porque aquí pasas muchas horas y muchísimo tiempo. Aunque tengas personal, la gestión la llevas tú sola", defiende.

Falta de personal

Por otra parte, relata que está constantemente buscando personal y que es uno de los factores que más le complican la gestión de su negocio. El motivo es que "es complicado encontrar personal cualificado y que tenga ganas de trabajar", expone.

Y añade: "La gente es poco constante y creo que se están dando demasiadas facilidades para que la gente no trabaje", sumándose así a las críticas por la falta de mano de obra en España.

Situación de los mercados en España

Por último, la entrevistada ha reflexionado sobre la evolución de este tipo de negocios. Ahora tienen que competir con las grandes superficies para atraer a los clientes, quienes han cambiado completamente su forma de consumir.

"Ahora la clientela tiene poco tiempo, intentan venir sólo una vez a la semana y buscan productos preparados. Todo muy preparado y muy rápido. Antes, había mucha ama de casa que no trabajaba y venían cada día a la compra", concluye la dueña del establecimiento.