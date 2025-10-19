Santi Armillas, inversor inmobiliario: "Gestiono unas 150 viviendas y me llevo el 20% de lo que factura cada casa"

Imagen generada por IA de un gestor mostrando una vivienda y Santi Armillas. Gemini

El grave problema de vivienda que vive España salpica a varios factores importantes: okupación, escasez de oferta, exceso de demanda, alquileres turísticos y un precio por las nubes.

Así, a menudo se suele señalar la especulación en el mercado y cómo muchos propietarios optan por explotar sus viviendas a turistas o a poner precios por encima de las posibilidades de los residentes.

Una de esas tácticas consiste en entregar la vivienda a un gestor y que este se encargue de alquilarla al mejor postor. Uno de estos gestores es Santi Armillas, un inversor inmobiliario que se encarga de alrededor de 150 propiedades.

El mercado de alquiler en España ha experimentado una fuerte demanda en los últimos años, impulsada por la falta de vivienda asequible y el aumento de precio en las grandes ciudades.

De hecho, a septiembre de 2025, el precio medio de la vivienda en alquiler en España es de cerca del 14,50 euros por metro cuadrado al mes. Esta cifra significa una subida interanual del 10,9% respecto a septiembre del año anterior.

Esto ha generado tensiones entre inquilinos y propietarios, así como un interés creciente en maximizar la rentabilidad de los pisos disponibles.

Muchos propietarios, ante la complejidad de gestionar contratos, pagos y mantenimientos, optan por delegar la administración de sus viviendas a gestores profesionales.

Estos intermediarios se encargan de todo, desde la búsqueda de inquilinos hasta la gestión de incidencias, cobrando un porcentaje de los ingresos. Uno de ellos es Santiago Armillas, un emprendedor e inversor inmobiliario que fundó RentitUp, una empresa dedicada a la gestión de propiedades y rentabilización de viviendas.

De tal manera, en uno de sus vídeos, Armillas mostraba cómo funcionaba su negocio: "Estas llaves son de casas que gestiono. Los propietarios me dan acceso y me encargo de todo. Me pagan entre un 20 y un 25% de lo que genera cada casa. Ahora mismo gestiono unas 150 propiedades al año".

En dicho vídeo le preguntaban: ¿con cuánto dinero empezaste? Ante esa cuestión, Armillas señalaba que su capital inicial fue de cero euros. "Como las casas no son mías, yo solo las gestiono y me llevo el porcentaje", apuntaba.

El auge de la gestión profesional permite a los dueños obtener el máximo beneficio posible, ajustando precios según la demanda y optimizando los contratos.

Sin embargo, este modelo también ha generado críticas, ya que algunos consideran que contribuye al encarecimiento del alquiler y dificulta el acceso a viviendas para los inquilinos tradicionales.

Además, la normativa española obliga a los gestores a cumplir con obligaciones fiscales y legales, lo que hace que la gestión profesional sea una alternativa más segura y estructurada que el alquiler directo.

Esto ha convertido a los gestores en actores clave del mercado, especialmente en ciudades donde la presión inmobiliaria es mayor.