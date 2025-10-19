Miguel Ortiz (20), joven español en Bali: “Aquí con 2.000 euros vives como un absoluto rey, el estilo de vida es mejor"

Las claves nuevo Generado con IA Miguel Ortiz, un joven madrileño de 20 años, gestiona dos empresas desde Bali, un destino popular para nómadas digitales debido a su bajo coste de vida. Ortiz lanzó la app Symmetry, que se ha convertido en la segunda más descargada en Apple y Google Store, con el objetivo de alcanzar a 1.000 millones de personas. A pesar de su éxito, Ortiz no ha obtenido ganancias significativas y se centra en el crecimiento empresarial a largo plazo. Miguel Ortiz comenzó su carrera en YouTube, enfocándose en el desarrollo personal, y ha sido reconocido como pionero en este ámbito en España.

Un 28 de septiembre de 2022, Miguel Ortiz apareció por primera vez en las pantallas de muchos jóvenes. Con camiseta negra y cadena, el adolescente debutaba en YouTube hablando sobre desarrollo personal.

Tres años, 353.000 suscriptores y más de 31 millones de visualizaciones después, EL ESPAÑOL habla con este madrileño de 20 años, ya convertido en emprendedor de éxito. Miguel Ortiz gestiona dos empresas desde Bali, donde reside.

Esta isla de Indonesia es uno de los destinos preferidos por los 'nómadas digitales' para vivir. Uno de los motivos es el bajo coste de vida: "Con 2.000 o 3.000 euros vives como un absoluto rey", explica Miguel.

No es una frase hecha. "Ves a mucha gente aquí que se gasta ese dinero al mes y viven en una mansión, les lavan la ropa, les dan un masaje mientras trabajan y van al gym más lujoso", señala.

Las comparaciones son odiosas, y para Ortiz, su país natal no sale bien parado: "El estilo de vida es mejor, si en España fuese superior estaría viviendo allí, pero para mí no lo es".

Symmetry, al Top-2 en tres meses

Mientras finaliza sus estudios de Ingeniería y Matemáticas, que cursa en Países Bajos, Miguel ha lanzado este 6 de junio Symmetry, junto a sus amigos y cofundadores, Mauro Botanes y Diego Moreno.

Esta app para el gimnasio ya es la segunda más descargada en Apple y Google Store. Pero van a por más. Miguel tiene claro cuál es el objetivo: "Llegar a 1.000 millones de personas. Y en uno o dos años ser la aplicación número 1 de gimnasio".

Mauro Botanes, Miguel Ortiz y Diego Moreno, cofundadores de Symmetry. Cedida

No fue un camino de rosas. El lanzamiento se aplazó dos veces tras fundarla "sin dinero" y "sin experiencia": "Han sido dos años de comer mucha mierda y la empresa estuvo a punto de morir".

"En nuestro mercado solo el 1% de las empresas son exitosas y sobreviven, el 99% acaban fracasando y teniendo que cerrar", apunta.

Pero Miguel estaba convencido de que se saldría adelante esta "herramienta universal para el desarrollo personal". Un concepto que no trata de "hacer 1.000 'burpees' ni trabajar 12 horas", sino de "una serie de hábitos que mejoran tu vida", sostiene.

A pesar del éxito de la app, Miguel asegura que no ha recibido apenas ganancias: "He invertido miles de euros y todavía no he cobrado un euro. Busco jugar al juego de crear grandes negocios y el dinero llegará, no tengo prisa".

En este sentido, el empresario desvela que algunos inversores han valorado Symmetry "en varios millones de dólares".

Su segundo proyecto es Quantum Creators, con el que ayuda consultores, coaches y dueños de negocios online a captar clientes a través de YouTube.

Sus inicios en YouTube

El joven siempre mostró una gran ambición: "Había sacado la mejor nota de todo mi instituto, estaba viviendo la vida universitaria, pero quería hacer algo más. Me había pasado el juego, pero no me llenaba".

Así empezó su aventura en la plataforma, enfocada al desarrollo personal y a su experiencia con las mujeres. "Cuando tenía 15 años me rompieron el corazón a muerte y YouTube me salvó de la depresión. Los videos me llevaron a la lectura, el gimnasio y los buenos hábitos", comenta.

Ortiz no rehuye de la etiqueta de 'pionero del desarrollo personal en España'. Y es esa su razón de éxito: "No había nadie que te hablase desde la experiencia y realmente te intentase ayudar".

"No creo que fuese el mejor, pero la clave fue el timming del mercado. Mucha gente estaba buscando una figura como yo y fui esa oferta para esa demanda", apunta.

Actualmente YouTube se ha convertido en su última prioridad: "No voy a dejar nunca de subir videos, pero si quiero resultados en mis proyectos tengo que hacer sacrificios".

La ayuda que ha dado con sus videos ahora la aporta con Symmetry. Y es que la energía de Miguel Ortiz ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que seguirá haciendo "que la mejora sea la norma". 'Stay hard.'