Eli, panadera con 3 empleados, sobre la subida a los autónomos: "Levantamos al país y encima nos ponen la soga al cuello"

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno español planea una subida de las cuotas mensuales de los autónomos para el periodo 2026-2031, lo que podría incrementar los costos anuales entre 209 y 2.474 euros, dependiendo de los ingresos. Eli, una panadera con tres empleados, expresa su preocupación por la nueva subida de cuotas, afirmando que esta medida pondría en riesgo la supervivencia de su negocio. Más de 3,3 millones de autónomos en España enfrentan la incertidumbre de ver cómo sus esfuerzos se ahogan entre impuestos y cuotas, mientras intentan mantenerse a flote. La propuesta de aumento de cuotas pretende reforzar el sistema de pensiones, adecuando las cotizaciones a la capacidad económica de cada autónomo.

Ser autónomo en España sigue siendo, para muchos, una carrera de fondo cuesta arriba. A la carga fiscal ya conocida se suma la obligación de pagar una cuota mensual a la Seguridad Social que depende de los ingresos, pero que aun muchos consideran elevada para lo que ganan realmente.

El Gobierno plantea ahora una nueva subida de esas cuotas para el periodo 2026-2031. Según el borrador de la Seguridad Social, el incremento podría suponer entre 209 y 2.474 euros más al año, dependiendo del tramo de rendimientos.

Una propuesta que ha encendido las alarmas entre los más de 3,3 millones de autónomos actualmente dados de alta en España. Para Eli, dueña de una panadería, este aumento supondría un auténtico cambio en su vida.

"No tenemos vida"

Eli, panadera, señala que es una cuestión de supervivencia. "No tenemos vida", confiesa la dueña del negocio. En su horno trabaja sin descanso, junto a tres empleados que dependen de ella. "Si sigo hablando, empiezo a llorar", expresa ante las cámaras de Antena 3 Noticias, muy emocionada.

Cada día abre su negocio, mantiene los gastos, paga sueldos y, ahora, teme que la nueva subida de cuotas sea el golpe definitivo.

"Estamos levantando el país y encima nos aprietan la soga al cuello. No sé qué más quieren", exclama la mujer entre lágrimas.

Como Eli, cientos de autónomos comparten esta misma angustia: la de ver cómo su esfuerzo diario se ahoga entre impuestos, cuotas y una incertidumbre que no deja de crecer.

Ser autónomo en España

En 2025, el número de autónomos en el país alcanzó los 3,42 millones de personas, lo que representa cerca del 16% de la población ocupada, según datos oficiales de la Seguridad Social.

El perfil sigue siendo el mismo: trabajadores por cuenta propia que gestionan su negocio o actividad sin depender de un empleador ni recibir un salario fijo.

No es fácil. Muchas veces trabajan sin horarios fijos, enfrentar cuotas mensuales, que varían en función de sus ingresos, y luchar contra una inestabilidad económica que depende de clientes y trabajos realizados.

Es por ello que, ante este nuevo panorama, muchos de ellos se verán afectados por esta nueva subida propuesta para las cuotas mensuales, suponiendo un incremento que variará entre 17 y 206 euros al mes, dependiendo de la base de cotización y los ingresos reales de cada trabajador.

Su objetivo no es más que otro que reforzar el sistema de pensiones y hacerlo más equitativo, adecuando las cotizaciones a la capacidad económica de cada autónomo.