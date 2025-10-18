Daniela, joven española en Suiza: "Aquí gano 4.500 euros al mes, en España es difícil tener un futuro para los jóvenes"

Las claves nuevo Generado con IA Daniela, una joven española de 21 años, emigró a Suiza en busca de mejores oportunidades laborales y ahora gana 4.500 euros al mes como jefa de sala. Cada año, entre 120.000 y 150.000 jóvenes españoles menores de 35 años emigran al extranjero debido a la falta de empleos estables y condiciones favorables en España. La alta remuneración y el mejor nivel de vida en países como Suiza atraen a jóvenes españoles que enfrentan dificultades para progresar económicamente en su país de origen. La salida de talento joven de España plantea un desafío, ya que el país pierde trabajadores cualificados y la inversión en su formación no se refleja en oportunidades laborales adecuadas.

Cada vez son más los jóvenes españoles que, persiguiendo mejores oportunidades laborales y económicas, optan por construir su futuro fuera de España.

Entre los destinos predilectos se pueden encontrar naciones fuera de Europa, como Australia o Emiratos Árabes Unidos, como países europeos, como Alemania, Islandia o Suiza.

Uno de esos casos es el de Daniela, una joven de 21 años que decidió marcharse a Suiza hace tres años en busca de un mejor futuro y parece haberlo encontrado.

Jóvenes españoles emigrantes

En los años recientes, miles de jóvenes españoles han optado por hacer las maletas, despedirse de sus seres queridos y tratar de conseguirse un futuro lejos de su tierra.

La falta de empleos estables y con buenas condiciones, así como la gran dificultad para independizarse y la incertidumbre política colocan a esta generación en una situación complicada que ve Europa como una oportunidad para buscar mejores oportunidades.

De hecho, se estima que cada año emigran entre 120.000 y 150.000 españoles menores de 35 años al extranjero. Un caso así es el de Daniela, una joven que a los 18 años optó por marcharse a Suiza.

"Tomé la decisión porque estaba estudiando Bachillerato y escuchaba de mucha gente que había estudiado la carrera en España, diferentes carreras con más o menos tiempo y a ninguno de ellos les iba como pensaban que les iba a ir", señalaba la joven.

Suiza ha logrado convertirse en un destino favorito entre los jóvenes. Se trata de un país con un estilo de vida más alto pero también con unos salarios increíblemente altos y que permiten un mayor crecimiento económico.

Y eso fue precisamente lo que vio Daniela. "El futuro en España no era tan seguro como piensas, de que si estudias vas a tener mucho margen económico. Así que decidí arriesgarme de venir aquí. Estoy trabajando y estoy súper contenta con mi trabajo", apuntaba.

Esto se traduce en que ahora la joven Daniela sea jefa de sala y tenga un salario de 4.500 euros. Una remuneración mucho más alta a los 1.100 euros que tenía como camarera en España.

"La hostelería aquí en Suiza no tiene nada que ver con España", indicaba. "Nada que ver".

Así, Daniela planteó una reflexión sobre por qué tanto ella como muchos otros de su generación se decantan por emigrar: "Siento que para los jóvenes, España es bastante complicado progresar y tener futuro. Verte como más allá: pensar en comprar tu casa, tener tu familia...es bastante complicado"

"Yo ahora tengo 21 y muchos de mis amigos tienen ya su casa a los 23 años, algunos tienen hasta dos casas", aseguraba la joven. "Es una tontería pero al final son cosas que no me parecen normales".

Hasta en tema de vivienda le sale más rentable vivir en Suiza. "Cuando vivía en Madrid compartía piso con cinco personas y pagaba 600 euros al mes. Aquí tengo solo una compañera, cobro el triple y pago 900 euros de alquiler", confesaba Daniela.

Realidades y reflexiones como la de Daniela muestran el grave problema que vive nuestro país a la hora de mantener a sus jóvenes y las condiciones económicas que ofrecen los puestos de trabajo aquí frente a los del resto de Europa.

Al fin y al cabo esta salida de talento deja un hueco en España. El país pierde jóvenes cualificados, cuya formación ha supuesto una importante inversión pública, mientras aumenta la percepción de que el esfuerzo académico no siempre se recompensa dentro de sus fronteras.