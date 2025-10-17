Félix Fuertes, inversor con 10 años de experiencia: “Si generas 1.000€ extra al mes, deberías pasar 1 año sin invertir”

Las claves nuevo Generado con IA Félix Fuertes recomienda ahorrar 1.000€ mensuales en una cuenta remunerada durante 6 a 12 meses antes de invertir, para cubrir gastos e inflación. El experto en inversiones destaca la importancia de identificar tendencias anuales que podrían duplicar o triplicar el capital invertido. Fuertes subraya el riesgo de invertir, pero señala que es clave para alcanzar la libertad financiera, comenzando a partir de un millón de euros. La formación es crucial antes de invertir, según Fuertes, quien aconseja desarrollar la capacidad de asimilar información para detectar oportunidades.

Con el aumento de la inflación, el costo de vida y la inseguridad respecto al futuro económico del mundo en general, la inversión se ha ido convirtiendo en una popular forma de hacerse con un ingreso extra.

Muchos son los que recomiendan invertir para poder hacerse con una mejor pensión, tener un buen fondo de emergencia y, en definitiva, conseguir libertad y tranquilidad a nivel económico.

Así, Félix Fuertes, experto en inversiones con 10 años de experiencia en el sector, reveló en el pódcast Tengo Un Plan, las mejores estrategias para invertir y algunos consejos que le han sido útiles en su carrera como inversor.

"No pierdas contra la inflación"

El experto comenzó analizando la estrategia de inversión de aquellos que cuentan con un patrimonio más bajo, como por ejemplo, 1.000 euros extra al mes.

"Personalmente creo que si eres capaz de generar 1.000 euros extra al mes, deberías primero garantizarte 6 o 12 meses de fondo, sin invertir", señaló Fuertes.

Sin embargo, recalcó que ese dinero no debe quedarse en una cuenta bancaria, sino que "esté en una cuenta remunerada por lo que pueda pasar".

Es importante recordar que una cuenta remunerada es un tipo de cuenta bancaria que permite ahorrar o guardar dinero y recibir intereses a cambio de mantener este dinero en ella. En otras palabras, el banco paga una rentabilidad por mantener esos fondos en la cuenta.

Félix Fuertes, inversor y experto en trading. YouTube (@tengounplanpodcast)

De esta forma, el inversor señaló que este dinero extra generado debe estar destinado para "ahorrar y mantener los gastos cubiertos por 6 o 12 meses, es sobre todo para cubrir la inflación y no perder contra la inflación".

Ahora bien, una vez cubierto esto, el experto no dudó en recalcar que existen "infinitas posibilidades" sobre cómo puede optar por invertir una persona.

No obstante, señaló que "sí que he observado a lo largo de mi vida, y esto es lo que me ha permitido alcanzar el millón varias veces invirtiendo, es que hay tendencias todos los años y hay que estar pendientes de ellas cuando se invierte".

"Yo lo que he visto es que siempre hay al menos una oportunidad al año que te hace multiplicar tu dinero por dos o por tres", reveló Fuertes.

Con esto, quiso hacer énfasis en que este tipo de inversión supone un riesgo importante, pero que está destinado a aquellos que "quieren realmente alcanzar la libertad financiera y la seguridad financiera, que empezaría, por así decirlo, a partir del millón".

Acto seguido, el experto quiso hacer énfasis en que incluso cuando se está empezando en este mundo de la inversión "tienes que ir con todo" cuando se logra detectar una oportunidad o tendencia que podría significar el billete de entrada a la libertad financiera.

Para ilustrar esto, puso de ejemplo su experiencia invirtiendo en Bitcoin. Desveló que lo invirtió todo en esta criptomoneda porque identificó una oportunidad y se planteó que las posibilidades eran perder, por ejemplo, un 30% de lo invertido o ganar muchísimo dinero.

Al final, fue la segunda opción, pero señaló que "yo cuando metí todo lo que había ganado en ese momento pensé, bueno si esto cae un 30%, pues solo tengo que esperar". Además de esto agregó que en el momento de invertir "es extremadamente improbable que se vaya a cero".

Otro aspecto que Fuertes calificó en numerosas ocasiones como importante es formarse en la materia antes de entrar en el mundo de la inversión.

"Yo he conseguido formarme y tener una capacidad para absorber información y, sobre todo, ser paciente con mi dinero y tenerlo en una cuenta remunerada o un bono", expuso.

Finalmente, tras compartir esta información concluyó: "Alguien que es capaz de generar y ganar 1.000 euros extra mensuales, lo que tiene que hacer es dedicarse a formarse y seguir obteniendo o desarrollando la capacidad de asimilar información que, en un momento, puede ser una oportunidad".