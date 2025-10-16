Una estudiante española en Suiza no se cree lo que cobra un fontanero: “250 euros la hora”

Montaje de Sara Álvarez con un fontanero en una imagen creada con IA.

Hay profesiones que están viviendo un problema que cada día se hace más grande. Y ese no es otro que lafalta de relevo generacional. Situación que no se da sólo en España, sino que también afecta a otros países como Suiza.

Se trata de uno de los países más ricos del mundo. Y los salarios que allí se pagan suelen ser más elevados que en España. Tanto, que una estudiante española residente allá se ha quedado ojiplática cuando ha querido contratar a un fontanero.

“¿Sabes cuánto cobra un fontanero o un electricista en Suiza? Porque yo no lo sabía. Y preferiría no haberlo sabido”, comenta en TikTok Sara Álvarez. ¿Cuánto cobra? “250 euros la hora”.

“Me voy del país”

Tan alucinada se quedó Sara Álvarez con el presupuesto que le pasaron que no duda en afirmar en la red social que “si lo sé, me hago un curso de electricista”.

Y se muestra rotunda al afirmar que “si se funde la luz de nuestro piso de estudiantes, no tenemos dinero para pagarlo”.

Por eso, recomienda a quien se vea en esa tesitura, pedir antes un presupuesto “porque nunca sabes. Porque por arreglarte una tubería te pueden cobrar 600 euros”.

Ante lo increíble de la situación, una salida que vio Sara fue la de pedir un descuento al electricista "al ser un piso de estudiantes". Otra, a ver si la casa tenía algún tipo de seguro para quitarse el marrón de encima.

¿Y si no es así? “Yo me voy del país”, sostiene. En definitiva, y según sus propias palabras, “trabajos tipo fontanería o electricista están muy bien valorados. Y se cobra mucho”.

De media, el salario de un electricista está entre los 5.200 y los 6.300 euros brutos al mes, según la región donde se ejerza la profesión. También, según la zona, la tasa impositiva varía.

En España, el salario medio de un fontanero está alrededor de 1.000 y 1.600 euros al mes. Es decir, entre 19.200 y 29.000 euros brutos anuales, según Talent.com. Cantidades que varían según la experiencia y si se trabaja como asalariado o autónomo.