Arseniy (27), dueño de un negocio de trasteros, rotundo: “Facturamos 42.000€ cada mes, la rentabilidad es buena”

Arseniy Vdovin es un joven de 27 años de origen ruso que, en el año 2022, fundó la empresa de alquiler de trasteros Balearic Box en Mallorca.

Así, este negocio que supuso una inversión inicial de 1 millón de euros y nació con el objetivo de ofrecer una solución barata para almacenar las pertenencias de un diverso grupo de clientes.

De esta forma, el joven ruso contó en una entrevista con el creador de contenido Adrián G. Martín, todos los secretos y desafíos detrás de este negocio, haciendo énfasis en la rentabilidad y el funcionamiento del mismo.

"El negocio perfecto"

La realidad es que Vdovin ya estaba familiarizado con este tipo de negocios, ya que su padre en Rusia ya había manejado varias instalaciones de este tipo.

Con esto, sabía cuál era su primer obstáculo: la inversión inicial. "Para montar un negocio de este estilo con 3 plantas, necesitas 1 millón de euros más o menos, y si alquilas el edificio necesitas como 8 a 10 años para recibir toda la inversión inicial", comentó el joven.

Dentro de esto, es posible comprar la nave donde se instalarán los trasteros o alquilarla. Sobre esto, el ruso no dudó: "Comprar la nave 100%, porque esta nave cuesta cerca de 3,5 millones de euros y recibimos al menos 60.000 cada mes, lo que en 1 año puede ser cerca de 1 millón".

A raíz de esto comentó que para hacer que un negocio de este estilo sea rentable, dependerá del precio de alquiler de cada trastero, pero que "creo que con 50 trasteros, tamaño medio de 3 o 4 metros, puede ser un negocio muy bueno para recibir dinero pasivo".

Además, agregó como dato curioso que "si tienes dinero, este es uno de los negocios con menos riesgo en el mundo".

En este negocio solo trabajan dos empleados: él, que trabaja como director de la empresa, y su compañero Quintilo, que es el encargado del negocio. Así, son dos personas para gestionar una instalación de 346 trasteros: "Es el negocio perfecto", manifestó el joven.

Quintilo, comentó que en este servicio "está incluido el servicio de la luz, no tienen que estar pendientes de la basura, hay un baño, tienen agua y yo les recibo los paquetes o palets, entonces para ellos es bueno tener este espacio".

Sobre los precios, el encargado comentó que el más pequeño y barato de los trasteros cuesta 30 euros mensuales sin sumar el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y es "un locker".

Por el contrario, la opción más cara suponen 30 metros cuadrados por 600 euros mensuales sin contar con el IVA. "Pero el precio medio, te puedo decir que aproximadamente por los trasteros medianos se pagan unos 120 euros mensuales", confesó Quintilo.

Sobre el nivel de facturación de este negocio, el joven ruso comentó que "generamos actualmente unos 42.000 euros mensuales y tenemos gastos de 19.000 euros, tenemos gastos muy similares en los últimos tres años y la rentabilidad es muy buena".

Una vez vistos los ingresos, es importante revisar los gastos para evaluar si de verdad resulta rentable este negocio.

Respecto a este punto, Vdovin comentó que "el gasto principal es alquiler de este edificio, que son 11.000 euros más el IVA".

"El próximo gasto es el de las nóminas, que son más o menos 4.000 euros brutos al mes", continuó exponiendo el empresario. Esto, en gastos anuales, supone alrededor de 48.000 euros brutos.

El siguiente gasto supone una agencia de marketing: "Pagamos 700 a una agencia de marketing y 1.000 euros en Google Ads".

"La electricidad cuesta unos 300 euros cada mes y el agua 100 euros mensuales", enumeró. Sumando todos los gastos, la realidad es que, como expuso antes el ruso, el gasto mensual ronda los 19.000 euros, es decir que quedan 23.000 euros de colchón económico.

Finalmente, comentó que, esperan recuperar su inversión entre 8 y 12 años. Esto es por un problema que tuvieron con el Ayuntamiento, por tener más trasteros de los permitidos, donde perdieron alrededor de 300.000 euros.