Una funcionaria, sin tapujos sobre su salario: "Tenemos un sueldo muy bajo y si te jubilas te quedas a vivir en la calle"

Los funcionarios, según la Real Academia Española (RAE) son personas que desempeñan profesionalmente un empleo público y, por lo tanto, cobran su nómina de las arcas del Estado. Esta es su definición oficial, pero el término funcionario, para algunos, tiene connotaciones negativas.

Hay voces que apuntan que los funcionarios, como tienen un trabajo y una remuneración estable, se acomodan y no producen al mismo ritmo que los asalariados de empresas privadas. Sin embargo, existen empleados públicos que se rebelan ante este estigma.

Así, una funcionaria madrileña ha asegurado en una entrevista a pie de calle con Scrolling Team que "tenemos un salario muy bajo y que, si te jubilas, te quedas a vivir en la calle".

Garantía de no ser despedido

En España, hay 3.071.337 funcionarios, un 14,38% del total de trabajadores del país, según los datos oficiales de la Seguridad Social. Por su parte, hay 3.389.284 autónomos, mientras que el resto son trabajadores por cuenta ajena.

La entrevistada, eso sí, admite que los empleados públicos cuentan con una ventaja respecto al resto de trabajadores de España: tener un trabajo fijo con la garantía de que no te van a poder despedir.

"Tenemos la seguridad de que tenemos el trabajo, que eso también es un plus ahora, pero el sueldo es bajito", apostilla la mujer.

Asimismo, se muestra muy contundente con la cuantía de las pensiones, puesto que opina que el día que se jubile no va a tener una remuneración suficiente y merecedora de los años que ha cotizado durante su vida laboral.

Por otra parte, ha subrayado los graves problemas que están afrontando los jóvenes para poder emanciparse, dado que los precios de la vivienda registran cifras inalcanzables para una generación cuyo salario, en muchos casos, ronda el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 1.184 euros brutos mensuales.

"Los jóvenes trabajan por una miseria, no se pueden pagar ni una casa". Y añade que, desde su propia experiencia personal, sus hijos mellizos "tienen 22 años y no entiendo cómo pueden vivir con 1.000 euros. O estamos nosotros -los padres-, o no pueden vivir".

Amenaza de huelga

Estas quejas desde el colectivo de empleados públicos del país podría traducirse en una huelga general a finales de 2025. Los sindicatos mayoritarios, que representan hasta un 80% de los funcionarios en España, exigen una subida salarial.

Por lo tanto, si el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, encabezado por el ministro Óscar López, no responde a las exigencias, las movilizaciones podrían comenzar a finales de este mes de octubre.