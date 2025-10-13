Victoria Vélez, experta en horóscopo, sobre el lunes 13 de octubre de los Aries: "Hoy tendrás mano de hierro"

Luis Tosar, nacido el 13 de octubre de 1971, es Libra. Shutterstock

La salud, la familia, llegar a fin de mes, el amor o el trabajo. Todas estas son preocupaciones de nuestro día a día. El horóscopo es una forma de darnos respuestas según nuestro signo del zodiaco.

La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

En el caso del actor español Luis Tosar, es Libra, pues este lunes 13 de octubre cumple 54 años.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "Serán afortunados por el poder que les otorga su empatía y su bondad".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "hoy tendrás mano de hierro en guante de terciopelo: tu vitalidad fuerte, pero la manifestarás de forma tranquila".

Para los Tauro será un día en el que "necesitarás paciencia para llevar a cabo un proyecto" y "es importante mantener el cariño y el romance".

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis tendrán "un día muy bien aprovechado principalmente en el área de la profesión".

En los Cáncer, será un día "muy sensible, pero te ayudará tu percepción y la fortuna". Mientras que la experta asegura que para los Leo será importante "tener mayor control y constancia en tu forma de comportarte ante los demás".

Mientras que para los Virgo lo será aprovechar "la profundidad, sabiduría y fuerza" y "tus emociones sabrás expresarlas de una forma adecuada".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Hoy necesitas mucha libertad para expresarte de una forma personal". Mientras que para los Escorpios "es importante tener compromiso en tus proyectos con amistades y en las relaciones de pareja".

Los Acuario sentirán que "lo mejor de hoy será la pasión tan fuerte y distinta que surgirá con sus parejas".

Para los Sagitario, el mensaje de Victoria es claro: "Tendrás mucha fortuna en tus metas de esta jornada".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio "el secreto del éxito en esta jornada es que tengas mayor dulzura y empatía con los demás".