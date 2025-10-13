Un joven sanitario español, en Suiza: "En España ganaba 1.182 euros y aquí 5.100, además de ahorrar diez veces más"

Un sanitario español, en Suiza: "En España ganaba 1.182 euros y aquí 5.100, además de ahorrar diez veces más"

Cada vez más profesionales sanitarios españoles deciden probar suerte fuera del país en busca de mejores condiciones laborales y económicas.

Suiza se ha convertido en uno de los destinos más atractivos, no solo por los salarios más altos, sino también por la estabilidad y calidad de vida que ofrece.

La experiencia de un sanitario español, compartida a través de la cuenta @firststepswiss, ilustra con claridad esta diferencia: "En España ganaba 1.182 euros y aquí 5.100, más o menos".

Una diferencia abismal

Su testimonio resume una realidad que muchos profesionales del sector sanitario conocen bien: la brecha salarial entre España y otros países europeos.

Aunque los sueldos son considerablemente más altos en Suiza, los gastos también lo son, lo que obliga a analizar con detalle las diferencias.

"En Madrid compartía piso y en Suiza vivo solo. La diferencia es de casi 1.000 euros", señala el profesional.

Las cifras concretas son claras. En España pagaba unos 400 euros por una habitación, mientras que en Suiza el alquiler asciende a unos 1.380 euros mensuales.

La diferencia, que es considerable, refleja dos realidades totalmente distintas.

No es lo mismo compartir piso que vivir solo, y el precio de un piso completo en Suiza no dista tanto de lo que muchos españoles pagan en su propio país, pese a tener salarios mucho más bajos.

A ello se suman otros gastos obligatorios, como el seguro médico: "En España no es obligatorio y en Suiza sí, con un coste de 264 euros al mes".

El profesional también menciona el gasto añadido de los viajes para visitar a su familia: "En España no volaba tanto, y en Suiza obviamente voy a ver a la familia. He puesto un gasto medio al mes de 200 euros".

El resto de gastos, reflejados por el sanitario en una pizarra, muestran la realidad económica de ambos países con claridad.

En cuanto a la comida, sus gastos en España ascendían a 250 euros, mientras que en Suiza gasta 400. En su tiempo libre, el presupuesto también se ha incrementado: antes destinaba 200 euros a ocio, y ahora alrededor de 500.

El móvil y el WiFi le costaban 35 euros en España, frente a los 120 euros que paga en el país helvético.

Otros desembolsos también evidencian la diferencia: el transporte público le suponía 60 euros en España y 128 en Suiza, mientras que la cuota del gimnasio sube de 20 a 45 euros mensuales en su nueva residencia.

Pese a todo, las cuentas son claras. En España sus gastos mensuales eran de 965 euros, mientras que en Suiza ascienden a 3.037 euros.

Con estos datos, la comparación del ahorro es contundente y evidencia lo rentable que resulta vivir en el país centroeuropeo.

"Si mi sueldo en España era de 1.182 euros y mis gastos de 965, me quedaba un ahorro mensual de unos 217 euros. En cambio, en Suiza mi sueldo es de 5.100 euros y mis gastos de 3.037, lo que supone un ahorro mensual de 2.063 euros", detalla.

La conclusión, sorprendente para muchos, llega de manera natural: "Esto significa que ahorro casi diez veces más en Suiza que en España".