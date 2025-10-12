Daniel, trabajador de una lavandería, rotundo: “Podemos facturar 13.000€ al mes con una rentabilidad del 50%”

Daniel Pina es director de expansión de un negocio de lavanderías de autoservicio en Madrid y desveló al creador de contenido Adrián G. Martín en una entrevista las entrañas de su negocio.

El empresario habló del nivel de rentabilidad de este negocio que funciona sin empleados. Además de los gastos que conlleva llevar este tipo de establecimiento y, sobre todo, la inversión inicial necesaria para abrirlo.

La realidad es que el dueño de lavanderías sorprendió a Martín revelando que en 3 años es posible recuperar la inversión inicial que ronda los 80.000 euros.

"Cada máquina factura 100€"

Pina expresó que para montar un negocio como una lavandería de autoservicio es necesaria una inversión inicial mínima de 45.000 euros: "Con eso compraríamos todo lo que es la lavandería, el mobiliario, las máquinas, la central de pago, el software...".

Además de esto, hay que tener en cuenta otro tipo de gastos como "la albañilería, pintura, electricidad, fontanería", explicó, es decir, todos los gastos de obra del local.

Daniel Pina, director de expasión de La Wash, enseñando la lavandería

Estos gastos suponen un "25%-30% de la inversión", en otras palabras, subiría el número a 80.000 euros de inversión inicial.

Por otro lado, sumando más gastos, agregó el director de expansión, que hay que contar con el alquiler del local y gastos relacionados como "garantías, fianzas y demás, también si quieres contratar una empresa de limpieza, pero eso es opcional".

Tras esta lista, reveló que "de media en 3 años has recuperado la inversión, es un negocio que recupera la inversión muy rápido".

Ahora bien, ¿Cuánto facturan estos locales? El trabajador respondió contundente: "D media un negocio como este está alrededor de los 5.000 euros, pero varía mucho en función del número de máquinas que pongas y la ubicación".

Daniel Pina, director de expansión, enseñando la lavandería

Así, también destacó que "cada máquina debe facturar alrededor de 800 y 1.200 euros al mes para que sea rentable".

Como mencionó, la ubicación es importante, ya que dependiendo de ello la lavandería puede llegar a facturar una cantidad mayor o menor.

Con esto, enfatizó que, por ejemplo, un local como aquel, ubicado en una calle principal de Madrid, "puede llegar a facturar unos 12.000 o 13.000 euros al mes".

También aprovechó para agregar que "este negocio, debido a la estructura de costes que tiene, maneja una rentabilidad aproximada del 50%, o sea habiendo descontado los costes fijos y variables, manejamos este margen".

Daniel Pina en la lavandería La Wash en Madrid

Este alto porcentaje de rentabilidad es el motivo por el que "la inversión se puede recuperar en unos 3 años", sentenció Pina.

El creador de contenido ilustró esto con un ejemplo: "Un local de media puede facturar unos 5.000 euros, lo multiplicamos por 12 meses que son 60.000 euros y lo multiplicamos por 3 años, que es lo que se tarda en recuperar la inversión".

"Nos salen 180.000 euros, con una rentabilidad del 50% estaríamos ganando unos 90.000 para cubrir esa inversión", señaló Martín. Viendo estos números y teniendo en cuenta que la inversión inicial son 80.000 euros, en efecto, se recupera en un período de 3 años.

Otro factor importante en este negocio son los gastos: "Principalmente tenemos dos tipos de gastos, los fijos y los variables", señaló el trabajador.

Lavandería de autoservicio La Wash en Madrid

Los gastos fijos serían en primer lugar, el alquiler que, como comentó Pina, varía dependiendo de la ciudad: "Estaremos en unos 1.000 euros de alquiler".

Por otro lado, el internet también entra en la categoría de gastos fijos que, como continuó enumerando el director de expansión, pueden ser unos 50 euros. Y los servicios de call center que "son unos 100 euros al mes", además de "seguros que obligatoriamente tienes que tener".

De esta manera, los gastos variables dependen del número de clientes que tenga el negocio: "A mayor gasto variable de agua, luz, gas y detergente significa que habrá mayor facturación".

"El agua, la luz y el gas representan un 16% de la facturación y los detergentes serían entre el 7% y 8% de la facturación", determinó Pina.

Así, por último, comentó que en invierno se suele esperar mayor demanda, principalmente porque es más difícil secar la ropa. No obstante, esto depende de la ciudad ya que "en este negocio hay estacionalidad y hay picos y bajos de demanda".