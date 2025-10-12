Una albañila, sobre la falta de trabajadoras en la obra: "Si soy lenta no es porque sea mujer, sino porque soy principiante"

Nerea es una joven española que, tras acabar sus estudios de Medicina, decidió descubrir el mundo y empaparse de experiencias en Australia. Allí ha desempeñado diferentes empleos, desde trabajar en un bar hasta ser 'albañila' en una obra.

Trabajar en el ladrillo se ha considerado históricamente una profesión de hombres. De hecho, Nerea destaca que fue muy difícil que la contrataran porque "cuando saben que soy una mujer, la conversación se corta y ya no puedo avanzar para conseguir ese trabajo".

Además, cuenta en un vídeo publicado en su cuenta de YouTube que los reclutadores de este sector deberían ser más respetuosos y entender que "si es lenta o comete errores no es porque sea mujer, sino porque es nueva y principiante".

Profesión de hombres

Esta joven de 27 años insiste en el hecho de que, "si una persona tiene ilusión y ganas de hacer algo, lo hará y con el tiempo conseguirá hacerlo bien, sin importar si es hombre o mujer".

En este sentido, según los datos del Observatorio Industrial de la Construcción, las mujeres representan solamente el 8,9% de los trabajadores de la obra, porcentaje muy inferior si se compara con la incorporación de las mujeres en otras profesiones.

La protagonista, precisamente, ha estudiado Medicina y tiene claro que en el futuro quiere dedicarse a servir a los pacientes, pero en este momento vital, en el que aún no llega a la treintena, ha optado por emigrar, aprender, salir de su zona de confort y, también, ahorrar. Más adelante, a su regreso, realizará el MIR (Médico Interno Residente).

En Australia, destaca la joven, los salarios son más elevados que en España. De albañil, ha contado en su cuenta de TikTok, gana "32 euros brutos la hora, pero sé que hay gente en este oficio que recibe hasta 50 euros la hora".

El motivo para estar realizando trabajos manuales en la actualidad es que su abuelo era carpintero y sentía curiosidad para desempeñar este tipo de profesiones. "Son profesiones, como la de camarera, que me gustan mucho, cercanas a mi familia, y yo también las quería probar", comenta.

Nerea cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales. Sube vídeos en los que combina el humor con la divulgación, ya que brinda consejos muy útiles sobre los trámites para empezar a trabajar en Australia o sobre la calidad de vida en el gigante oceánico.