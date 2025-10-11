Victoria Vélez, experta en horóscopo, alto y claro sobre los Virgo: "Es el momento de solucionar temas del pasado"

Cardi B, nacida el 11 de octubre de 1992, es Libra. Gtres

La salud, el amor, el trabajo, la familia... Todas estas son preocupaciones que nos afectan en el día a día. El horóscopo puede encontrar la solución y darnos respuestas, según nuestro signo del zodiaco.

La psicoanalista y experta, Victoria Vélez, cuenta a EL ESPAÑOL cómo será este día según tu horóscopo.

En el caso de la cantante Cardi B, es Libra, pues este sábado 11 de octubre cumple 33 años.

La analista de psicoterapias habla sobre los Piscis: "la cooperación en este video favorecerá los pactos y los proyectos e ideas nuevas".

Respecto a los Aries, Victoria cree que "será un día bastante movido" y "tendrás proyectos con amistades".

Para los Tauro será un día en el que "conseguirás tu brillo a través de tu amabilidad y del esfuerzo"

La numeróloga pitagórica destaca que los Géminis "podrán terminar cosas importantes y quedarse con mayor tranquilidad".

En los Cáncer, será un día "para buscar momentos de descanso en otros lugares diferentes". Mientras que la experta asegura que para los Leo será importante "tener momentos románticos y pasionales con tu pareja".

Mientras que para los Virgo lo será "solucionar temas del pasado y aclarar algún malentendido".

Para los Libra, nuestra analista augura lo siguiente: "Es un tiempo para compartir con la pareja conversaciones sobre los bienes en común". Mientras que para los Escorpios "será importante mantener la confianza".

Los Acuario sentirán que "la armonía es necesaria para ser una persona práctica y llegar a acuerdos benéficos para todos".

También será un momento "sensible" para los Sagitario, en el que "surgirán ideas novedosas".

Por último, Victoria cree que para los Capricornio es "tiempo de mantener la forma práctica y profunda de organizar las posesiones".