Pilar (54), experta en economía, sobre el nuevo registro horario de la jornada laboral: "Podría aplicarse en 2026, será un lío"

Una trabajadora en una oficina generada con IA y Pilar García de la Granja. Montaje.

El Ministerio de Trabajo prepara un nuevo real decreto que cambiará la forma en que se controla la jornada laboral en España.

La medida obligará a todas las empresas a contar con un registro digital, telemático e imposible de manipular, no será una simple actualización tecnológica, sino que afectará directamente a trabajadores y empleadores por igual.

La principal novedad es que serán los propios empleados quienes deban registrar cada día sus horas de entrada y salida, sin excepciones. Además, deberán indicar qué parte de su jornada realizan a distancia y anotar también las pausas que hagan a lo largo del día.

Una medida que "es una locura"

En teoría, el objetivo es mejorar la transparencia, reforzar el control de las horas extra y facilitar la labor de la Inspección de Trabajo.

Desde que se conoció la propuesta, el debate no ha parado. En el programa Economía de bolsillo de COPE, la economista y periodista Pilar García de la Granja fue contundente: "La propuesta es una locura".

Según señaló, esta nueva intención del Gobierno podría generar más problemas que soluciones reales.

"Va a ser un lío", añadió García, quien advierte de la complejidad práctica de esta medida. "El registro tiene que ser digital, tiene que dar acceso remoto a la Inspección de Trabajo, a los representantes de los trabajadores... y asegurar que es el propio trabajador el que detalla las horas que ha trabajado", explicó.

De acuerdo con fuentes del Ministerio de Trabajo, será el empleado quien tendrá que decidir si cobra o descansa las horas extra realizadas, lo que suma un nivel más de responsabilidad individual.

Por su parte, los empleadores, también los autónomos con trabajadores a cargo, deberán garantizar un sistema que registre con precisión qué parte de la jornada se realiza presencialmente y cuál a distancia.

En caso de desacuerdo, la norma prevé que el trabajador "presente sus quejas al representante sindical". Pero si no existe esta figura en la empresa, la instrucción es dejar constancia por escrito "para cuando llegue la Inspección de Trabajo".

"Podría aplicarse en 2026"

El Gobierno defiende que este registro digital permitirá combatir la precariedad y mejorar el control de los abusos de horario, una queja frecuente en determinados sectores.

Actualmente, según la última Encuesta de Población Activa (EPA), en España se trabajan más de 6,5 millones de horas extraordinarias a la semana, y casi la mitad no se paga.

A pesar de que el nuevo registro no tiene aún fecha definitiva, las previsiones apuntan a que podría entrar en vigor "en los primeros meses de 2026".

Hasta entonces, empresas y trabajadores deberán prepararse para un cambio que promete revolucionar la manera de fichar... y también de organizar el trabajo de cada día.