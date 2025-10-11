Mónica (56), española que vive en Tailandia con 1.000 euros al mes: “Pago unos 250 euros de alquiler y aire acondicionado”

Mónica es una mujer malagueña que a sus 56 años decidió dejar España atrás y mudarse a Tailandia, donde ya lleva 4 meses asentada.

La expatriada expuso en una entrevista publicada en YouTube, con el creador de contenido Sergio Castillo, que el motivo de su partida fue un "cúmulo de cosas", entre lo que figuraban grandes dificultades económicas y laborales.

Así, Mónica vive actualmente en Hua Hin, una ciudad costera cerca de Bangkok, la capital del país asiático; y asegura sentir que en este país "puedo vivir, en España no podía".

"Estoy viviendo tipo tailandés"

Algunos motivos detrás de la partida de Mónica tuvo que ver con que recibía una ayuda de 480 euros que se terminó y sus ahorros se vieron consumidos por el alto coste de vida en España.

A sus 56 años vio imposible conseguir un nuevo empleo y le concedieron únicamente 3 meses de prestación por desempleo, lo que describió como "un palo muy gordo".

Mónica andando en las calles de Tailandia.

Tampoco podía contar con una pensión al no tener los suficientes años cotizados y tampoco quería depender de su familia, por lo cual, vio como su única opción irse.

"Yo no tengo ningún tipo de pensión porque no tengo suficientes años cotizados", aclaró la malagueña, "hay una pensión a los 52 años que, creo recordar, se necesitaban 15 años de cotización, yo no los tengo".

De esta manera y sin opciones, alquiló su piso en Málaga y consigue vivir cómodamente en Tailandia con la renta que le genera este alquiler: "La única solución que veía fue alquilar mi piso, entonces yo estoy viviendo de ese alquiler".

Además, tiene un canal de YouTube (@MCoqueta) que utiliza como hobby y le genera ciertos ingresos y también había conseguido cierto "colchón económico" gracias a un juicio que ganó en España.

Mónica y Sergio Castillo, creador de contenido, en un centro comercial tailandés.

"Tuve que meterme en juicios y tal y al final, después de dos años, conseguí ganarlo y me dieron el finiquito, por eso me he venido con un colchón financiero", relató Mónica.

Acto seguido explicó que ese dinero "no me lo quería gastar en el viaje, ese colchón financiero me lo he dejado de reserva por si me pasa algo".

Sobre su presupuesto mensual recalcó que "yo vivo con el dinero que me genera la renta de mi piso". Explicó que de este dinero mensual consigue apartar unas cantidades porque "yo tengo unos gastos que pagar también, aunque esté alquilando en España".

Entre estos gastos figuran, por ejemplo, el mantenimiento de su piso en España como "el seguro, la comunidad, la contribución", entre otros.

Con esto, señaló que "yo vivo aquí con 1.000 euros, se puede vivir, pero yo preferiría vivir con 1.500 euros para un hospedaje y tal y con otros 1.000 euros más vives cómodo".

No obstante, aclaró que "si tú me preguntas si puedes vivir con 1.000 euros, sí claro, pero yo estoy viviendo tipo tailandés". Con esto se refiere a que "yo no estoy en un condo", en el cual podría vivir por 500 euros mensuales, pero "ya es la mitad del presupuesto".

"No, yo pago 7.500 Baht en todo el alquiler y el aire acondicionado, que son como 210 euros al mes", desveló la malagueña.

Por otro lado, agregó que gastos como el seguro de viaje, que muchos residentes de este país recomiendan invertir en ello, suponen "unos 145 euros al mes, he cogido de mochilero".

Otro seguro importante, también recomendado por los residentes, es el médico: "El seguro te cubre la cita, la radiografía, las medicinas, lo cubre todo menos las muletas, que las tienes que pagar tú", comentó.

"Eso me costó 800 euros creo, por eso siempre hay que tener un poquito de fondo guardado para cualquier imprevisto", añadió.

La vivienda de Mónica en Tailandia

Sobre la alimentación y comer fuera, expresó que "si comes todos los días tipo tailandés, pues sí, puedes comer perfectamente, pero si quieres, a lo mejor, comer comida española o extranjera, eso ya te sale caro".

Manifestó que, por ejemplo, 70 gramos de jamón serrano suponen "casi 8 euros" o que "un bote de yogur te cuesta 5 euros más que en España". Sin embargo, "si tú comes aquí un mango o te comes una uva típica, pues ya te sale más barato", compartió.

Con esto, finalmente Mónica confesó que, a pesar de que irse de España fue una decisión difícil, actualmente vive cerca de playa y siente que vive en un lugar con "buen rollo y buen ambiente" y donde hay muchos extranjeros.