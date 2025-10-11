Una jubilada, sobre la falta de plazas en el Imserso: "No conseguiré nada, pero hay quien tiene 5 viajes en el mismo año"

El pasado 6 de octubre arrancó el plazo de reservas del programa de viajes del Imserso 2025-2026 para los jubilados residentes en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Dos días después, el 8 de octubre, se abrió el turno para el resto de comunidades, con más de 850.000 plazas disponibles.

Sin embargo, el entusiasmo que mostraban muchos pensionistas desde las primeras horas del día se convirtió en una auténtica frustración.

Son varios los jubilados que aseguran que, pese a madrugar y hacer cola desde las 07:00 am, no consiguieron ser uno de los afortunados que podrán disfrutar de los viajes financiados parcialmente por el Estado debido a la rapidez con que se agotaron las reservas.

"Este año ya no conseguimos nada. Yo sé de gente que tienen hasta cinco viajes en el mismo año", comentó una jubilada al Heraldo de Aragón.

"Ya no quedan viajes"

Aunque los viajes del Imserso han despegado con miles de plazas, muchos jubilados se han quedado sin una oportunidad de viajar.

Eso sí, la nueva temporada llega cargada de novedades: ahora se puede viajar con mascotas, hay un suplemento de 100 euros en temporada alta o en reservas dobles, y los precios han subido un 6% de media.

Aun así, el programa sigue siendo muy llamativo para los pensionistas. Hay destinos para todos los gustos... playa, islas, naturaleza, ciudades; y servicios adaptados para que todo esté pensado al milímetro para mayores y pensionistas.

Sin embargo, el entusiasmo sigue chocando con la realidad. Muchos pensionistas denuncian que, a pesar de que no todos consiguen plaza, incluso hay personas que reservan varios viajes en el mismo año, dejando a otros sin opción.

"Si uno va una vez, lo lógico es dejar sitio a otros", protesta uno de los jubilados, una voz a la que suman otros pensionistas que este año se han quedado sin su viaje del Imserso.

"Esto no puede ser. Esto lo hacen de una manera que el primer día ya no quedan viajes", señaló otro con apatía.

@heraldodearagon 🗣️ “Llevo seis años jubilada y el primer año nos tocó Tenerife, pero nos cogió el covid y lo suspendieron. No me ha vuelto a tocar. Aquí estamos a ver si este año por casualidad tenemos suerte”. ➡️ Mari Carmen Vicioso es una de las miles de pensionistas de Aragón que estos días se disputan una de las cotizadas plazas para viajar con el Imserso a precios asequibles. ➡️ La mayoría se tendrá que resignar (solo lo logran uno de cada seis candidatos), pero eso no ha impedido que se repitan este jueves las habituales filas a las puertas de las principales agencias de viajes de la Comunidad. 🔗 Puedes leer más en heraldo.es ♬ sonido original - Heraldo de Aragón - Noticias

Quienes no consiguieron plaza aún pueden apuntarse en la lista de espera. Para hacerlo, deben solicitar su participación, acreditar que cumplen los requisitos y seguir las instrucciones del aviso recibido.

Después, solo queda esperar a que el Imserso avise si se libera alguna plaza. Eso sí, apuntarse no garantiza conseguir viaje de inmediato.

Aunque las reservas se abrieron hace días de forma escalonada, según la comunidad autónoma, los destinos a costa y las escapadas cortas arrancarán el 19 de octubre, mientras que los viajes a las islas lo harán el 22 de octubre.