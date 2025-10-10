Sara Álvarez, estudiante española en Suiza, alucina con lo que cobra un electricista: “250 euros la hora”

Montaje de Sara Álvarez con un electricista en una imagen creada con IA.

Te contamos la mala experiencia que tuvo una estudiante en el país helvético cuando quiso arreglar un desperfecto en su casa. Más información:

Hay profesiones que se pueden definir como de toda la vida. Y ahí podemos englobar desde electricistas hasta fontaneros, por poner algunos ejemplos. Oficios que cada vez tienen menos personas por la falta de relevo generacional.

Suiza es uno de los países más ricos del mundo. Y los salarios que allí se pagan suelen ser más elevados que en España. Tanto, que una estudiante española residente allá se ha quedado ojiplática cuando ha querido contratar a un electricista.

“¿Sabes cuánto cobra un electricista en Suiza? Porque yo no lo sabía. Y preferiría no haberlo sabido”, comenta en TikTok Sara Álvarez. ¿Cuánto cobra? “250 euros la hora”.

“Me voy del país”

Tan alucinada se quedó Sara Álvarez con el presupuesto que le pasaron que no duda en afirmar en la red social que “si lo sé, me hago un curso de electricista”.

Y se muestra rotunda al afirmar que “si se funde la luz de nuestro piso de estudiantes, no tenemos dinero para pagarlo”.

Por eso, recomienda a quien se vea en esa tesitura, pedir antes un presupuesto “porque nunca sabes. Porque por arreglarte una tubería te pueden cobrar 600 euros”.

Ante lo increíble de la situación, una salida que vio Sara fue la de pedir un descuento al electricista “al ser un piso de estudiantes”. Otra, a ver si la casa tenía algún tipo de seguro para quitarse el marrón de encima.

¿Y si no es así? “Yo me voy del país”, sostiene. En definitiva, y según sus propias palabras, “trabajos tipo fontanería o electricista están muy bien valorados. Y se cobra mucho”.

De media, el salario de un electricista está entre los 5.200 y los 6.300 euros brutos al mes, según la región donde se ejerza la profesión. También, según la zona, la tasa impositiva varía.

En España, el salario medio de un fontanero en España está alrededor de 1.000 y 1.600 euros al mes. Es decir, entre 19.200 y 29.000 euros brutos anuales, según Talent.com. Cantidades que varían según la experiencia y si se trabaja como asalariado o autónomo.