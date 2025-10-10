Alejandro Mesa, profesor español en Irlanda: "Aquí nos dan un vale de 500 euros si no cogemos ninguna baja por enfermedad"

Alejandro Mesa es un joven español que trabaja como profesor de infantil en Irlanda desde principios de 2025. Al igual que otros españoles, emigró junto a su pareja en busca de una remuneración mayor debido a la falta de oportunidades, los bajos salarios, el desempleo y los precios en España.

Cada vez más españoles acuden al país del trébol para trabajar -ya que cuenta con la ventaja burocrática con respecto al Reino Unido de pertenecer a la Unión Europea- y para mejorar su nivel de inglés.

Este maestro, además, comenta que en Irlanda "me ofrecen un servicio en mi trabajo que consiste en que, si no tengo ninguna baja laboral por enfermedad durante el año, me dan un vale de 500 euros para gastármelo en un centro comercial que hay cerca del trabajo".

¿Incentivo o control del absentismo laboral?

Sin embargo, Alejandro no lo ve como una propuesta positiva para favorecer la productividad laboral, sino como una manera de forzar al trabajador para que acuda a su puesto de trabajo cuando esté enfermo.

"No me gusta absolutamente nada. Imagina que un día estás malo y no deberías ir a trabajar, pero piensas que, si luego no me pongo malo ningún día más en todo lo que queda de año, por este día me voy a quedar sin ese beneficio de 500 euros", reflexiona el joven en su cuenta de TikTok.

Por ello, Alejandro subraya que no es oro todo lo que reluce en este país, ya que según su punto de vista "están jugando un poco con el tema de la salud, ya que ponerte malo no es algo que elijas tú, no eliges tener gripe, y más con niños, que podría contagiarlos".

Esta historia coincide con un momento en el que el absentismo laboral se ha convertido en un problema de calado dentro de las fronteras españolas. Según la Fundación Civismo, cerca de 1,5 millones de españoles no acuden a su puesto de trabajo cada día, de los que 1,2 millones lo hacen por incapacidad temporal.

De este modo, este profesor apunta a que el absentismo laboral y la intención de controlarlo es uno de los motivos por los que se ha adoptado este suplemento económico -denominado voucher en inglés-, pero él recomienda "nunca jugarse la salud por el trabajo".

"Es verdad que lo hacen para controlar a la gente que se escaquea o gente que dice que está enferma y luego no lo está, pero no puedes jugar con la salud de alguien", afirma el maestro, que antes de emigrar a Irlanda estuvo en Japón trabajando también como profesor.