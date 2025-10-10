Un abogado, sobre la baja de 10 días por la muerte de un familiar: "Falta mano de obra para contratar rápidamente"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que tiene intención de modificar el Estatuto de los Trabajadores para ampliar el permiso por fallecimiento de un familiar. Su idea es pasar de los dos días actuales hasta los diez.

Esta propuesta ha reabierto un debate entre los trabajadores y los empresarios españoles, ya que, aunque sea fundamental guardar un tiempo de luto después del fallecimiento de un familiar, los empleadores necesitan sustituir rápidamente a la persona ausente.

Por ello, Alberto Novoa, abogado laboralista, ha introducido en el debate la escasez de trabajadores en algunos sectores. Así, ha argumentado en el programa La Mirada Crítica que "con la falta de mano de obra cuesta contratar rápidamente a un trabajador en una pequeña empresa".

Problema para las pymes

Este planteamiento va en línea con la crisis demográfica en la que está inmersa el país. La generación del baby boom se va a jubilar en los próximos años y la baja natalidad de las últimas décadas ha reducido el número de personas en edad de trabajar.

Este factor, tal y como apunta este letrado, afecta directamente a las pequeñas empresas, con menos capacidad para reaccionar rápido y contratar a un empleado en cuestión de horas o pocos días.

Alberto ha recordado que "el tejido empresarial español está representado en gran parte por Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes). Por eso, considera clave en este debate "regular el trabajo y las bajas por fallecimiento de familiares teniendo en consideración a las empresas".

Además, ha puesto sobre la mesa la posibilidad de ampliar la negociación y hacer una diferenciación en función de si el fallecido es un familiar de primer o segundo grado. "No es lo mismo que fallezca tu hijo a que fallezca tu nuera", resalta.

Legislación actual

Según la legislación actual, los empleados tienen derecho a un permiso de dos días por fallecimiento de cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. En el caso de que el trabajador deba desplazarse de su ciudad, la norma recoge dos días más de permiso.

En cuanto a la comparativa con Europa, donde en países como Suecia o Dinamarca la baja se extiende bastante más en el tiempo, el abogado insiste en que "se debe tener en cuenta el tejido empresarial español, que es diferente al de aquellos países, y que son los empresarios quienes sufragan la pérdida del trabajador esos días".