‘Sumando energías por Valencia’: el plan de Fundación Naturgy para la recuperación tras la DANA

Sumando Energías por Valencia impulsa un plan integral hasta finales de 2026 para apoyar a más de 40.000 personas tras la DANA, con acciones centradas en las personas, la educación, el empleo y el medioambiente.

Ha pasado casi un año, pero Valencia no olvida la virulencia y tragedia de la DANA, que convirtió algunas de sus localidades más próximas a la capital en zonas catastróficas. La recuperación se presumía larga y compleja. Con la idea de contribuir a este proceso, Fundación Naturgy ha activado ‘Sumando Energías por Valencia’, un plan integral que se desarrollará hasta finales de 2026 para apoyar a las comunidades afectadas.

‘Sumando Energías por Valencia’ beneficiará a más de 40.000 personas en la Comunidad Valenciana a través de un conjunto de acciones que remiten al compromiso de la compañía con el territorio en todos los ámbitos. Este acervo de propuestas se articula en torno a cuatro ejes: apoyo a las personas, impulso educativo, fomento del empleo y cuidado del medioambiente, en alianza con entidades sociales, administraciones y el tejido local.

Aunque los daños que dejó la DANA resultaron evidentes, buena parte de este plan pretende impactar en aspectos intangibles pero igualmente importantes para salvaguardar la vitalidad de la zona. Por eso, Fundación Naturgy ha trabajado con una premisa: construir en comunidad, de forma colectiva, sumando capacidades y conocimiento para obtener un cambio real y duradero.

María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgy, explicó: “Hemos estado trabajando intensamente durante meses cerca de entidades sociales, que son nuestros ojos y nuestros oídos en el territorio, y de instituciones de la zona para ver las necesidades reales y poder crear esta iniciativa para que deje huella en el territorio y en las personas”.

Esta vocación cooperativa con el tercer sector y todo tipo de entidades locales -públicas y privadas- hace que, según Coronado, “‘Sumando Energías por Valencia' sea un plan formado por acciones a corto y medio plazo, pero con una visión de futuro para apoyar a las personas, impulsar la educación, crear oportunidades laborales y trabajar en la recuperación del territorio con iniciativas y soluciones que perduren en el tiempo”.

Aunque este plan se ha presentado ahora, lo cierto es que Naturgy estuvo desde el primer momento ofreciendo apoyo directo a los afectados y ejecutando más de 42.000 actuaciones de diversa índole. La novedad es que esta nueva hoja de ruta incorpora, después de la emergencia inicial, más áreas de actuación. Se añaden, por ejemplo, medidas de eficiencia energética, renovables, formación para la empleabilidad, apoyo a centros educativos y análisis técnico con universidades, cubriendo necesidades materiales, pedagógicas y de resiliencia del territorio.

Sumando Energías por las Personas

El eje principal del plan se centra en beneficiar a las personas. No solo respecto a las necesidades más urgentes tras el suceso , sino en la vocación de mejorar su calidad de vida en la medida de lo posible a través de iniciativas que combinan sostenibilidad, eficiencia energética y ahorro.

Una de las actuaciones que aúnan estas premisas es la que despliega su plan de vulnerabilidad energética. Para ello, Fundación Naturgy está en coordinación con cerca de una treintena de entidades sociales del territorio.

El fin es el de llevar a cabo rehabilitaciones energéticas en viviendas de familias vulnerables —aislamientos, carpinterías, climatización, electrodomésticos eficientes y mejoras eléctricas o de gas—, acompañadas de auditorías domiciliarias para priorizar intervenciones y maximizar el ahorro.

La Escuela de Energía, también asume un papel protagonista. Intensificará talleres para familias y técnicos de servicios sociales municipales, promoviendo un uso eficiente de la energía en el hogar y buenas prácticas de consumo responsable.

Además, se lanza una convocatoria de ayudas para rehabilitación energética de sedes de entidades sociales, que estará abierta hasta el 17 de octubre, y se donarán e instalarán placas solares en centros de atención a personas vulnerables, liberando recursos para la atención directa gracias al ahorro energético.

Sumando Energías por la Educación

El eje educativo de ‘Sumando Energías por Valencia’ tendrá un alcance de, aproximadamente, 130 centros de 38 municipios, combinando experiencias STEM, recursos didácticos y acciones de transición energética que convierten la sostenibilidad en aprendizaje significativo.

Además, la Fundación instalará sistemas fotovoltaicos en un mínimo de 40 escuelas públicas de primaria afectadas y realizará auditorías energéticas pedagógicas, concebidas como procesos participativos que involucran a profesorado, alumnado y familias en la comprensión y gestión del consumo.

Estos 40 centros se integrarán en Efigy Schools, un programa educativo de Fundación Naturgy. Consiste en un acompañamiento, durante un año, a centros escolares. Se desarrollan talleres, mentoring, actividades digitales y educadores permanentes para un acompañamiento integral y continuista. Se incorporarán grupos valencianos a la iniciativa Efigy girls para fomentar vocaciones STEAM en niñas de 9 a 13 años, y al Certamen Tecnológico Efigy para estudiantes de 3º y 4º de ESO, promoviendo retos de eficiencia energética con impacto en la comunidad.

Sumando Energías por el Empleo

La directora general de la Fundación, Maria Eugenia Coronado, recordó que, “tras la DANA, el empleo se ha visto muy afectado, y hay una gran necesidad de recualificación de profesiones a esta nueva realidad”.

Por eso, existe una línea de ‘Sumando Energías por Valencia’ dedicada especialmente al empleo. Se trata de mejorar la empleabilidad de residentes en municipios afectados mediante formación teórico-práctica, orientación laboral y certificaciones oficiales con alta demanda en empleos vinculados a la transición energética.

Los itinerarios incluyen instalación y mantenimiento fotovoltaico, rehabilitación energética de viviendas y digitalización de redes de gas, en alianza con entidades sectoriales como Sedigas y CONAIF, y con universidades politécnicas como la de Valencia. “No solamente formaremos a las personas, sino que las acompañaremos en un proceso que les permita realizar sus prácticas en las iniciativas vinculadas a este Plan”,señaló Coronado.

El programa ofrece certificación para instalador de gas y especialización como agente de puesta en marcha, ofreciendo salidas profesionales en operaciones básicas como cambios de contadores, inspecciones y pruebas, con aval sectorial. La formación se vincula a prácticas laborales reales en las propias iniciativas del plan, por ejemplo, participando en la instalación de placas en centros educativos y sociales, acelerando la inserción y el empleo verde local.

Sumando Energías por el Medio Ambiente

El eje ambiental combina jornadas de voluntariado con limpieza, retirada de residuos y recuperación vegetal, movilizando a voluntarios de Naturgy y ciudadanía para restaurar espacios y fortalecer el vínculo comunitario.

En paralelo, la Fundación impulsará estudios y foros con la Universitat Politècnica de València sobre resiliencia de infraestructuras energéticas y gestión de residuos post-dana, generando espacios para la reflexión y el debate, sobre aspectos que merecen un análisis particular y en profundidad.

Un “enfoque global”

‘Sumando Energías por Valencia’ se plantea con la voluntad de aportar soluciones, trabajo y espíritu comunitario para revertir algunas de las consecuencias de la DANA que aún se dejan sentir. Un “enfoque global”, como indica la directora general de Fundación Naturgy, que “posiciona a Naturgy y a la Fundación como referentes en la respuesta a las necesidades de la sociedad y se apoya en alianzas estratégicas reforzadas por su liderazgo en el desarrollo de iniciativas vinculadas a la energía, la sostenibilidad y el compromiso social”.

Creada en 1992, Fundación Naturgy impulsa transferencia de conocimiento sobre tecnologías energéticas y transición sostenible, acción social para paliar la vulnerabilidad energética y un programa educativo de referencia. ‘Sumando energías por Valencia’ encarna ese legado, integrando eficiencia, educación, empleo y medioambiente, para que la recuperación sea, ante todo, una oportunidad de progreso compartido y duradero en la Comunidad Valenciana.