Un abogado no se corta y alerta a España: "Podrías cobrar una indemnización si te despiden y no recibes este documento"

Imagen del abogado Juanma Lorente y una imagen generada por IA de un trabajador despedido. ChatGPT

Si se agrupan varias causas y bajo unas determinadas circunstancias, un trabajador puede ser despedido de forma legal y dejar de formar parte de la empresa, sin que esta tenga que pagar una indemnización.

Sin embargo, a pesar de que los despidos disciplinarios, colectivos u objetivos son legales en España, es importante que se cumpla un determinado protocolo para que el trabajador deje de estar vinculado a la empresa de manera legal.

Así, el abogado laborista Juanma Lorente fue muy claro a la hora de señalar cómo en muchas empresas no se sigue ese protocolo y cómo esto podría beneficiar al trabajador.

Despidos ilegales

En España, el despido es la extinción del contrato laboral por decisión del empleador, pero está regulado por el Estatuto de los Trabajadores para evitar abusos. Existen diferentes tipos: objetivo, colectivo y disciplinario. Cada uno con condiciones específicas y derechos para el trabajador.

El despido disciplinario se aplica cuando el empleado comete una falta grave y culpable, como ausencias injustificadas, desobediencia, ofensas verbales o bajo rendimiento continuado.

En estos casos, la empresa puede cesar al trabajador sin derecho a indemnización, siempre que exista una causa justificada.

Para que sea válido, el despido debe comunicarse por escrito, detallando los hechos que lo motivan y la fecha de efecto.

Si el trabajador no está de acuerdo, puede impugnarlo ante los tribunales, donde un juez determinará si fue procedente, improcedente o nulo, lo que puede derivar en readmisión o compensación económica.

No obstante, por lo visto para que el despido disciplinario se complete de forma legal, es necesario que la empresa entregue un determinado documento, o así lo indicó el abogado Juan Manuel Lorente en sus redes sociales (@Juanmalorente_laborista).

"Si no te dan esto antes de despedirte, seguramente el despido vaya a ser improcedente", afirmaba. "Y eso significa que la empresa te va a deber una indemnización. De hecho, la justicia ha reconocido más de 70,000 € de indemnización a una trabajadora que la despidieron sin darle antes esto".

Lorente detalló cómo desde noviembre de 2024 hay una sentencia del Tribunal Supremo en el que se obliga a las empresas que van a despedir a sus trabajadores de forma disciplinaria, tienen la obligación de entregar un expediente.

"Antes de proceder con el despido, tienen que informarle de lo que se le acusa y el trabajador tiene que responder a estas acusaciones", explicó el abogado. "Si ya a la empresa no le cuadra la respuesta o las alegaciones de su trabajador, ya puede despedirlo tranquilamente. Pero antes tiene que dejarlo hablar, tiene que dejarlo defenderse".

¿Qué pasa si esto no ocurre? En ese caso, esto podría traer consecuencias graves para la empresa y beneficiar al trabajador.

"Si esto no se hace, no te entregan una apertura del expediente sancionador con un plazo para que respondas como este, el despido podrá ser improcedente y podrías tener derecho a una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades", señaló el letrado.

Por esa razón, el abogado advirtió sobre cómo debe hacer el trabajador en estos casos: "Si recibes una carta de despido disciplinaria sin que la empresa te abra antes un expediente sancionador para que te puedas defender en un plazo determinado, te aconsejo que demandes porque seguramente el despido vaya a ser improcedente".