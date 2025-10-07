Sergio, experto en vivienda, no se corta y alerta a España: "Pronto llegará un nuevo tipo de okupación que nadie se espera"

Sergio Gutiérrez y una imagen generada por IA de una persona entrando en su vivienda. ChatGPT

Desde la crisis de la vivienda del 2008, el movimiento okupa ha ido cobrando más fuerza en diferentes partes de España. Y no solo eso sino que ha evolucionado a convertirse en inquiokupación.

Además, hay que sumarle la impotencia y desprotección que muchos propietarios sienten ante estos problemas, debido al gran proceso burocrático y legislativo que implica expulsar a un okupa de tu vivienda.

Ese problema parece que crecerá aún más el año que viene, o así lo ha indicado el experto en vivienda, Sergio Gutiérrez a través de sus redes sociales.

La nueva inquiokupación

El problema de la okupación se ha convertido en un tema recurrente en el debate público en España, especialmente por su impacto en la seguridad y en el acceso a la vivienda.

Aunque los casos representan un porcentaje reducido del total de inmuebles, su visibilidad mediática y las dificultades legales para resolverlos generan una creciente preocupación social.

Dentro de este fenómeno, destaca la inquiokupación, que ocurre cuando un inquilino deja de pagar el alquiler pero continúa ocupando la vivienda.

Esta situación coloca a muchos propietarios en un limbo legal, ya que los procesos judiciales para recuperar el inmueble pueden prolongarse durante meses o incluso años, con un importante coste económico y emocional.

Al final, la inquiokupación agrava el problema general de la vivienda porque desalienta a los pequeños propietarios a poner sus pisos en alquiler.

El miedo a impagos o a no poder recuperar la vivienda fácilmente reduce la oferta disponible, lo que a su vez contribuye al aumento de los precios y dificulta el acceso a un hogar digno para miles de personas.

Así, derivada de la okupación y la inquiokupación, el experto en vivienda Sergio Gutiérrez (@sergio_excellence_circle) señaló que el próximo año llegará la inquiokupación silenciosa, otro peligro para los propietarios.

"Ola de inquiokupación silenciosa", afirmó. "La nueva inquiokupación, que está a punto de llegar y nadie se espera. El próximo año vencen miles de contratos de alquiler a precios de hace cinco años y preparaos porque esos inquilinos no se van a querer ir ni van a querer que les subas la renta".

Sergio Gutiérrez explicó cómo afectará esta nueva práctica a los propietarios y por qué, pese a que la propiedad todavía será legalmente suya, el control recaerá en los inquilinos.

"Los propietarios tienen pánico y tienen miedo de que les destrocen el piso, les dejen de pagar y a que si eso pasa, no les puedan echar. Lo van a consentir todo por miedo a la rebelión. Y acabarán sufriendo lo que yo llamo inquiokupación silenciosa", señaló.

"Es una inquiokupación donde el inquilino no deja de pagar pero se queda en el inmueble poniendo las condiciones", apuntó el experto.

En ese sentido, el que marcará los términos no será el propietario sino el inquilino: "Como, por ejemplo, la renta o el tiempo de duración. Y no se quieren ir porque no encuentran nada, ya que no hay oferta, o porque no llegan ya que los precios son mucho más altos de cuando entraron".

De hecho, no dudó en indicar cómo la gente trata de huir de este problema buscando una venta de su inmueble.

"Ni os imagináis la de gente que nos llama diciendo que si les podemos comprar su piso alquilado cuando falta solo un año para que venza el contrato", aseguró. "Y es justo por este motivo: El miedo al inquilino y a esta inquiokupación silenciosa".