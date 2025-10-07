Una mujer marroquí no se corta tras dejar de cobrar un subsidio por maternidad: "España cada vez va a peor"

Yasmine Madkouri, una mujer marroquí residente en España, ha generado una gran polémica en redes sociales tras publicar un vídeo lleno de insultos y reproches hacia el país.

Tras enterarse de que ya no le correspondía el bono por maternidad que estaba cobrando, la mujer no dudó en hacer pública su situación.

"España es una mierda y cada vez va a peor", comienza diciendo, visiblemente enfadada, en un vídeo que rápidamente se hizo viral.

Una situación compleja

Su reacción ha llamado la atención no solo por el tono agresivo hacia el país en el que reside, sino también por el desconocimiento que demuestra acerca del funcionamiento de este tipo de ayudas públicas.

"Acabo de salir de Hacienda y estoy súper cabreada", comienza diciendo.

"Estaba cobrando el paro, como todo el mundo. Estaba embarazada, me despidieron del trabajo y pasé a cobrar el paro", detalla Yasmine.

Posteriormente, tras el nacimiento de su hija, pasó a la baja por maternidad: "Cuando nació la niña, estaba en el paro y pasé a maternidad".

Más tarde le aprobaron el bono de los 100 euros por hijo, aunque ella misma lo considera insuficiente: "Me aprobaron el bono de los 100 malditos euros que dan por cada niño, que es una puta mierda porque yo gasto mucho más por mi hija".

El problema, según su relato, llegó cuando Hacienda le notificó que esa ayuda no le correspondía.

"Ahora resulta que después de dos años y medio no me correspondía ese bono. No sé por qué, porque les dio la gana", asegura.

Además, denuncia que le embargaron parte de la nómina y que debe devolver lo cobrado: "Me embargan la nómina, me quedo sin un puto euro y me dicen que ahora me tienen que multar por haber recibido algo indebido"".

Durante todo el vídeo, Yasmine arremete contra los funcionarios y el sistema público: "Mi pregunta es: ¿tantos funcionarios trabajando, millones de personas ahí, para luego decirme que no me corresponde?".

Y añade con tono sarcástico y airado: "¿Para qué coño me lo habéis dado?".

Finalmente, concluye con una frase que ha indignado a muchos: "¿Para qué coño tanto funcionario entonces? Si no sirve ninguno para nada".

Aunque su malestar puede entenderse desde la frustración personal, sus palabras han generado rechazo por el tono despectivo hacia el país y sus instituciones.

Muchos usuarios han señalado que, más allá de los errores administrativos, los insultos y la falta de autocrítica no ayudan a exponer un problema real.

El caso de Yasmine Madkouri pone de relieve el descontento de parte de la población con la burocracia española, pero también evidencia la tendencia a culpar al sistema sin comprender del todo sus normas y requisitos.